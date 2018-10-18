Спустя двадцать лет в селе Новая Тэура восстановили водопровод

Для небольшого села в Сынжерейском районе вода, текущая из крана, — это большой праздник.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. В селе Новая Тэура, что в Сынжерейском районе, готовятся к празднику. Едва ли ни двадцать лет здесь не работал водопровод, и целое поколение сельчан выросло, привыкнув с ведрами ходить к колодцу.

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Но колодец есть не у каждого, и ходить не всегда близко. Если вы уже в годах, то руки не удержат тяжелое ведро, а в засушливый год вода из колодцев в Новой Тэуре и вовсе исчезает.

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Но вот, наконец, практически закончены работы по восстановлению подачи воды из артезианской скважины, заглохшей два десятилетия назад, вместе с исчезновением большой страны и началом затяжного экономического кризиса. Еще совсем чуть-чуть осталось, и дадут воду.

Водопроводу — быть

Работы по восстановлению скважины начались еще в 2014 году и шли с переменным успехом. А затем закончились средства и дело заглохло на два года.

К счастью, к проекту подключилось министерство экологии, отыскались фонды — и вот, практически все готово. Подключат электричество к насосам, и вода пойдет в дома.

"Воды не было двадцать лет, и вот теперь заканчиваем реконструкцию скважины. Дело за тем, чтобы получить разрешительные документы на счетчик. Финансировало работы министерство экологии, помогали районные власти, которые всегда шли навстречу", — рассказывает примар коммуны, Мария Писарюк.

Когда люди доверяют

Мария Алексеевна родилась на Украине, в Черновицкой области, живет в этом селе уже более 30 лет. Коммуна небольшая: в обоих селах, в Старой и Новой Тэуре всего 705 жителей, большинство — украинцы.

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До города Сынжерей отсюда далеко, и даже дороги сквозной через коммуну нет. Но село живет, как может.

На непростой должности примара Мария Писарюк уже четвертый срок подряд. Сельчане доверяют ей, и примар оправдывает это доверие. Она справляется с такими ситуациями, из которых, казалось бы, и выхода никакого нет.

В августе прошлого года село осталось без телефонной связи. После прошедшей грозы повредились линии электропередачи, пострадали и телефонные кабеля. У многих жителей перегорели электрические приборы, телевизоры, холодильники.

Молдтелеком заявку принял, но чинить кабель не спешил. Мария Алексеевна дело так не оставила и добилась, чтобы на проблему села обратили внимание. Телефонная связь в Новой Тэуре была восстановлена.

У малых сел большие проблемы

Проблем у молдавского села достаточно, а у малых сел — еще больше.

Школу в коммуне закрыли еще два года назад, во времена печально известной "оптимизации". Детей возят в окружную школу в Кишкаренах. Хотя и детей уже осталось немного, 70 процентов жителей Новой и Старой Тэуры — пенсионеры.

Рабочих мест для молодежи нет, школы нет. А когда-то, в цветущей Молдавии, и село процветало — занимало свое небольшое, но важное место в сельскохозяйственном комплексе, в отрасли виноградарства.

Какое будущее ждет село? Прогнозировать сложно. А значит, еще больше нужны сельчанам светлые дни.

На следующей неделе, если все будет хорошо, в Новой Тэуре состоится торжественное открытие восстановленного водопровода, и из кранов потечет вода.

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Будем надеяться на хорошую жизнь

"Люди очень ждут, и звонят мне каждый день. Уже все проведено, все подключено, осталось эту воду запустить. До конца недели обещали подготовить всю документацию по подключению электроэнергии к насосам. Думаю, на следующей неделе запустим водопровод", — говорит примар села Мария Писарюк.

Будем надеяться, что у сельчан будет больше хороших поводов для праздника. А может быть, когда-нибудь и люди перестанут уезжать из нашей Молдовы, и школа возвратится в село, и наступит хорошая жизнь. Эта надежда оставлять нас не должна.

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