Депутаты решили, как надо работать ТВ и радио в Молдове

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Проект нового Кодекса услуг аудиовизуальных СМИ утвержден парламентом в окончательном чтении. Документ поддержали 53 депутата.

Новые положения

В Кодекс включены новые положения, в соответствии с которыми должны действовать все поставщики медиауслуг. Речь идет о свободе выражения мнений, редакционной независимости, обеспечении справедливой информации, защите несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями, равенстве полов, защите национального аудиовизуального пространства, прозрачности собственности, доступе к мероприятиям повышенной важности, защите журналистов, праве на реплику и т. д.

Отдельные главы касаются организации и функционирования линейных медиауслуг, работы поставщика услуг общественного вещания, распространителей медиауслуг, организации нелинейных аудиовизуальных медиауслуг, Аудиовизуального совета и т. д.

Как сообщили в парламенте, документ направлен на приведение национального законодательства в области средств массовой информации в соответствие с европейским.

Какие передачи можно смотреть и слушать в Молдове?

Документ предусматривает, что поставщики мадиауслуг вправе на законных основаниях закупать программы, произведенные как в республике, так и за границей "в целях дополнения и диверсификации собственных услуг".

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"В случае телевизионных услуг, то на аудиовизуальные программы, закупаемые за границей, должно приходиться не менее 50% из стран ЕС и государств, подписавших Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению", — отмечено в тексте закона.

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Согласно документу, 80% контента телеканалов и радио должно быть на государственном языке. Для теле- и радиовещателей, продукция которых распространяется в населенных пунктах, где этническое меньшинство представляет большую часть населения, пропорция на государственном языке составляет не менее 25%.

Ограничения в ретрансляции

Ранее парламент Молдовы утвердил поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в республике новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди них — Россия. Изменения официально вступили в силу в Молдове 12 февраля этого года. Трансляция других программ разрешена. За нарушение этого закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.