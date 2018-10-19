Маршруты общественного транспорта в центре Кишинева меняются

В примэрии Кишинева сообщили об изменении ряда маршрутов общественного транспорта в центре столицы.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Несмотря на календарную осень, в столице Молдовы в разгаре ремонтные работы – город в буквальном смысле перекопан. Горожане недоумевают, почему Кишинев в окопах – то ли затейливые городские службы в поисках клада, то ли они решили сделать все то, что не ремонтировалось годами. Но факт остается фактом, город выглядит как после бомбежки, ответственные службы что-то ремонтируют, а общественный транспорт ездит, как одной примэрии (мэрии) известно. С завидной частотой столичные власти рапортуют о какой-нибудь очередной перекрытой улице и изменении маршрутов общественного транспорта.

Прогулки по Кишиневу: как не сломать голову, натыкаясь на ямы>>>

Изменения на неделю

С 19 по 26 октября приостановлено движение транспорта по улице С. Лазо на участке Букурешть – А. Коробчану в связи с проведением работ по прокладке сетей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Беззащитный Кишинев – у нас больше не осталось иллюзий

Общественный транспорт будет ездить следующим образом:

Микроавтобусы №101 - с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №103 будут следовать с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Чуфля, бульвару К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №114 будут ездить с бульвара Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, В. Александри и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №129 будут следовать с улицы С. Лазо по проспекту Штефана чел Маре, улице митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №188 будут ездить с улицы М. Витязул по улицам А. Щусева, Букурешть, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Изменения на месяц

С 22 октября по 25 ноября транспорт не будет следовать по улице Тигина на отрезке улиц Ал. Бернардацци – А. Щусева. Причина все та же.

Из-за этого троллейбусы №9 будут ездить с улицы Тигина по бульвару Штефана чел Маре, по улицам Измаильская, А. Бернардацци, Тигина, А. Матеевича, Пан Халиппа, И. Инкулец и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №125 и 191 будут следовать с улицы Букурешть по улицам Измаильская, А. Бернардацци, Тигина, А. Матеевича, Пан Халиппа, И. Инкулец и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №188 будут ездить с улицы Тигина по улицам Букурешть, В. Александри и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №190 будут следовать с улицы Тигина по улицам Букурешть, Измаильская, А. Бернардацци, Тигина, А. Матеевича, Пан Халиппа, И. Инкулец и далее по установленному маршруту.