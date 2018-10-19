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Лаборатория

В Европе бушует опасный вирус: что следует знать гражданам Молдовы

CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic
Общество
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Роспотребнадзор предупредил о том, что в европейских странах зарегистрировано 1,3 тысячи случаев лихорадки Западного Нила.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В Европе зарегистрированы уже 142 случая смерти от лихорадки Западного Нила, причем, больше всего в Италии и Румынии, где работает много трудовых мигрантов из Молдовы. Данные привел Роспотребнадзор, получивший информацию от Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний (ECDC).

Где самая большая опасность

Так, с начала года и до 4 октября в странах ЕС зарегистрировали 1317 случаев заболевания, из них в Италии — 495, Греции — 283, Румынии — 256, Венгрии — 197, Хорватии — 45, Франции — 16, Австрии — 15, Болгарии — 6, Словении — 3, Чехословакии — 1. В соседних с Евросоюзом странах зарегистрировано 350 случаев в Сербии, 81 в Израиле и 3 в Косово. 

Скорая помощь
CC0 / Pixabay / hioahelsefag
Молдова в опасном кольце из вирусов

А из 142 летальных случаев по 36 приходится на Италию и Румынию. Еще 34 смерти произошли в Греции, 32 - в Сербии, по одному погибшему - в Болгарии, Чехии и Венгрии.

Ранее в Минздраве Румынии ранее отмечали, что регистрируемый рост заболеваемости обусловлен слишком дождливой погодой, что осложнило процесс уничтожения комаров.

Что такое лихорадка Западного Нила

Лихорадка Западного Нила переносится комарами. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.

Инкубационный период составляет до трех недель. Лечение симптоматическое, вакцина не разработана. 

Заседание парламента Молдовы. Архивное фото 27.09.2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты молдавского парламента озадачены опасным вирусом

Не единственный вирус, угрожающий Молдове

Если лихорадка Западного Нила еще не прорвалась через границу Молдовы, то два других опасных заболевания уже давно озадачили отечественных специалистов.

В августе эпидемиологическая ситуация ухудшилась из-за случаев заболевания корью, обнаруженных у детей, которые отдыхали с 21 по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который отдыхал на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе отдыхающих в лагере.

Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

По данным, представленным Минздравом в парламент, предлагается изменить "оранжевый" код в связи с распространением кори на "желтый". В отчете министерства указано, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась — в первые дни октября не было выявлено ни одного случая заражения вирусом. В тоже время на всей территории республики сохраняются меры по наблюдению за ситуацией. 

Работа прививочного кабинета детской поликлиники, архивное фото.
© Sputnik / Igor Zarembo
Эпидемия кори в Молдове: безответственные родители или бесполезные вакцины

В этом смысле Национальное агентство общественного здоровья обеспечивает работу координационного центра в режиме 24/24 для мониторинга случаев заболевания корью. В информационной записке отмечено, что 1 января — 2 октября выявлено 295 случаев заражения этим вирусом. Пик заболеваемости пришелся на август — 239 больных. Больше всего от вируса пострадали районы Чадыр-Лунга (156 человек), Вулканешты (34), Унгены (20), Тараклия (12), Кагул, Кантемир (10) и Окница (7).

Корь — это широко распространенное острое инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже пятнистой сыпи.

Вирус очень быстро распространяется — он передается при разговоре, кашле, чихании или любом тесном контакте с больным. Как только у человека появляются первые признаки поражения вирусом, он уже распространяет инфекцию. Инкубационный период продолжается от 7 до 17 дней.

Африканская чума свиней бьет по экономике

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС угрозы не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. 

Лаборатория. Архивное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
Кто подложил Румынии и Молдове африканскую чуму свиней?

С конца 2016 года в Молдове постоянно регистрируются вспышки АЧС. В результате с октября 2016-го запрещен вывоз из страны свинины. Как поясняли ранее специалисты Национального агентства продовольственной безопасности, согласно международной практике, лишь по истечение 12 месяцев, если в стране не регистрируются вспышки заболевания, можно претендовать на возобновление экспорта.

Кроме того, с 25 октября 2016 года продолжает действовать запрет на ввоз в Молдову свиного мяса и мясной продукции.

Премьер-министр РМ Павел Филип постфактум назвал эпидемию АЧС "самой обширной со времен Второй мировой войны".

Сибирская язва – еще одна угроза

В приграничном с Молдовой украинском селе Меняйловка Одесской области зафиксирована вспышка сибирской язвы – опаснейшего для людей и животных заболевания. Пятеро пострадавших жителей села были госпитализированы 2 октября, официально подтвержден диагноз у одного пациента. Предположительно, источником заражения стала корова одного из жителей села Меняйловка. 

Лаборатория
© Sputnik / Сергей Пятаков
Сибирская язва стучится в двери Молдовы

Сибирская язва – это острое инфекционное заболевание, относящееся к зоонозам, то есть заражение происходит через животных. Сибирская язва может протекать в виде легочной или кишечной форм, но абсолютное большинство случаев относится к кожной форме.

Инфицирование происходит при уходе за животными и обработке мяса. Также заражение возможно при контакте с продуктами животноводства (щетина, шерсть, кожа, мех). Инфекция может попасть в организм человека из почвы, в которой споры сибирской язвы могут находиться в течение длительного времени (до нескольких лет). Возбудитель также проникает в организм человека через микротравмы кожи, при употреблении в пищу зараженных продуктов или вдыхании инфицированной пыли и костной муки.

Инкубационный период составляет 2-3 дня.

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Теги:
граница, опасность, вирус, лихорадка Западного Нила
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