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Семейное насилие

Шокирующие подробности: сколько стоят на "черном рынке" граждане Молдовы

© Sputnik / Александр Имедашвили
Общество
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Современное рабство в Молдове, или как в республике процветает бизнес на торговле людьми: статистика и ужасающие факты.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В Молдове стартовала национальная кампания "Неделя борьбы против торговли людьми", которая продлится до 25 октября. Ежегодно в стране регистрируется несколько сотен преступлений, связанных с продажей взрослых и детей. Как жители нашей республики становятся жертвами этого незаконного бизнеса, читайте в материале Sputnik.

Проституция
© AFP 2018 / REMY GABALDA
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Языком цифр

По данным Генеральной прокуратуры Молдовы, за первые девять месяцев этого года зарегистрировано 216 преступлений, связанных с торговлей людьми, незаконной миграцией и схожими правонарушениями, что немногим меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в стране выявлено свыше ста случаев торговли людьми и 26 эпизодов, связанных с трафиком детей. По информации правоохранительных органов, с начала 2018 года определены 134 жертвы этого преступного бизнеса.

За указанный период прокуроры передали в суд 117 уголовных дел. Это превышает показатели прошлого года на 18%. Удалось доказать вину 37 торговцев людьми и детьми. Осужденные получили тюремные сроки от четырех до 18 лет лишения свободы, некоторые из них лишись имущества, нажитого за счет преступного бизнеса или использованного для осуществления незаконной деятельности.

Современное рабство в Молдове

Главный аналитик международной правозащитной организации La Strada Татьяна Фомина рассказала в интервью Sputnik, что из себя представляют современные формы торговли людьми в Молдове.

Работницы интимных услуг
© AFP 2018 / VALERY HACHE
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По ее словам, некоторые наши сограждане пытаются улучшить свое материальное положение и уезжают в другие страны в поисках средств к существованию.

"Иногда они попадают в сети людей, которые пытается на них заработать, используя их уязвимое положение за границей. Если человек был беден в Молдове и уязвим к эксплуатации здесь, соглашаясь на низкооплачиваемую и не совсем престижную работу, то, выезжая за рубеж и не зная языка страны назначения, он ставится еще более уязвимым", — отметила Фомина.

Как сообщила специалист, проживая в чужой среде и не имея средств для возвращения домой, человек соглашается на ту работу, на которую изначально он бы не пошел.

Девушка
© Flickr/ ALlisson H
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"В настоящее время известны три формы наиболее распространенной эксплуатации, которой подвергаются граждане Молдовы. На первом месте стоит трудовая эксплуатация, на втором – сексуальная, а на третьем – попрошайничество. Причем жители Молдовы подвергаются им не только за границей, но и на территории республики", — сказала собеседница.

Эксперт отметила, что подобные формы эксплуатации действуют не только в нашей республике, но и в остальных странах.

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"К сожалению, многие наши сограждане работают за границей нелегально – без заключения трудовых контрактов. Конечно, это повышает их уязвимость. Они попадают в очень неприятные ситуации, когда могут отработать полгода или год и не получить ничего или гораздо меньше, чем им обещали", — добавила Фомина.

Кровавый бизнес – продажа органов

Не новым явлением для республики является и продажа органов, которые, как правило, злоумышленники получают обманным путем.

"Были и случаи продажи органов в Молдове. Иногда это происходит без согласия людей, а иногда им обещают какую-то приличную сумму, но выплачивают гораздо меньше. Кроме того, операция проводится в неподобающих условиях, и у человека потом возникают большие проблемы со здоровьем", — отметила представитель La Strada.

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Торговля детьми

Жертвами трафика становятся не только взрослые, но и дети. Они, ввиду своей беззащитности, являются самой уязвимой категорией.

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© Sputnik / Александр Имедашвили
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"Торговля детьми связана с их перевозкой в другую местность. Большинство случаев происходит в Молдове. Это и сексуальная и трудовая эксплуатация несовершеннолетних, когда они работают в неподобающих условиях, без оплаты и так далее", — пояснила Фомина.

Неделя борьбы с торговлей людьми и флешмоб

В Кишиневе в рамках национальной кампании "Неделя борьбы против торговли людьми" прошел флешмоб, в котором приняли участие несколько десятков молодых людей и девушек. Участники этой акции призвали жертв торговли людьми и насилия не бояться просить помощи.

"Человеческая жизнь – это не товар", — утверждают манифестанты.

Для предотвращения этого феномена и борьбы с ним в стране действует горячая линия (+373) 69999021, куда жертвы могут обратиться за помощью. Также можно написать на email: antitrafic@procuratura.md.

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Теги:
органы, попрошайничество, рабство, торговля, люди, сутенеры, трафик, Молдова


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