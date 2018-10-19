Фото: как сейчас выглядит многоэтажка на Рышкановке, где произошел взрыв

В примэрии Кишинева отчитались о том, как проходит ремонт на Московском проспекте, 11, и когда планируется завершить реконструкцию?

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева представила отчет о ходе работ на Московском проспекте 11, где восстанавливают квартиры, пострадавшие в результате взрыва 6 октября. Стройку на Рышкановке проинспектировал исполняющий обязанности примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

Как сообщили в пресс-службе примэрии, подрядчик выполнил работы по сносу перекрытий между 13 и 14 этажами здания и готовится к реконструкции перегородок.

"Примерно через две недели будут восстановлены перекрытия, разрушенные в результате взрыва. В завершении планируется отремонтировать фасад жилого дома. Эти работы, как заявил прораб, планируется выполнить в течение двух месяцев", — отметили в примэрии.

Там добавили, что одновременно с проектно-конструкторскими работами главное управление жилищно-коммунального хозяйства приступит к восстановлению работы лифтов и всех инженерных коммуникаций в поврежденном жилом блоке.

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Выживший при взрыве на Рышкановке: погибшая женщина долго звала на помощь>>>

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.

На контроле премьера

Как сообщили ранее в правительстве Молдовы, "до 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания".

"То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, больше остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.