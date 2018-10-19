К системе GPS подключили еще два троллейбусных маршрута в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Троллейбусы еще на двух маршрутах были подключены к системе GPS. Теперь с помощью программы Eway пассажиры смогут узнать, где именно находится троллейбус и когда он прибудет.
Кишинев, готовься: открыт первый междугородний троллейбусный маршрут>>>
Ранее этой системой были оборудованы троллейбусы 30-го маршрута.
В будущем к системе определения местонахождения планируется подключить весь общественный транспорт Кишинева.
GPS — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени, и определяющая местоположение во всемирной системе координат. Позволяет почти при любой погоде определять местоположение в любом месте Земли (исключая приполярные области), а также в околоземном космическом пространстве. Система доступна для использования для гражданских целей — нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником.
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