К системе GPS подключили еще два троллейбусных маршрута в Кишиневе

Пассажиры смогут узнать, где находится троллейбус и когда он прибудет на остановку.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Троллейбусы еще на двух маршрутах были подключены к системе GPS. Теперь с помощью программы Eway пассажиры смогут узнать, где именно находится троллейбус и когда он прибудет.

Кишинев, готовься: открыт первый междугородний троллейбусный маршрут>>>

Ранее этой системой были оборудованы троллейбусы 30-го маршрута.

В будущем к системе определения местонахождения планируется подключить весь общественный транспорт Кишинева.

GPS — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени, и определяющая местоположение во всемирной системе координат. Позволяет почти при любой погоде определять местоположение в любом месте Земли (исключая приполярные области), а также в околоземном космическом пространстве. Система доступна для использования для гражданских целей — нужен только навигатор или другой аппарат (например, смартфон) с GPS-приёмником.