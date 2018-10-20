Триста леев на занавески: как школы обирают родителей до нитки

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik, Елена Сибова. Первый звонок, безусловно, является радостным событием для всех родителей первоклашек. Они тщательно собирают ребенка в школу, покупая ему все самое лучшее и необходимое. О "слишком заботливых" родителях, зачастую, говорят огромные детские рюкзаки, тяжелым грузом повисшие на детских плечиках.

Однако со временем родительская радость сменяется тяжким бременем в виде необходимости регулярных денежных выплат в так называемый фонд школы и класса, ежемесячно собираемый родительской ассоциацией.

Казалось бы, для того, чтобы ребенок мог получить среднее образование, ему необходимо лишь посещать занятия, прилежно выполнять домашнее задание и внимательно слушать учителя. Но, как считает администрация многих, в особенности столичных лицеев, а также некоторые учителя и даже родители, получить качественное образование ребенок не сможет без наличия в классе дорогих роскошных занавесок, телевизора, картины на стене и т.д.

Будучи уверенными, что они стараются для блага своего ребенка, родители, зачастую, бездумно сдают любые суммы, озвученные в школах, и предпочитают не задаваться вопросом на что идут их деньги.

Многие склонны считать, что во всем виновато министерство образования, которое не выделяет на школы никаких средств, поэтому ответственность за оснащение и ремонт школы ложится на плечи родителей.

Однако, как заявил в эфире программы "Утро на Sputnik'e" радиостудии Sputnik Молдова руководитель управления доуниверситетского образования министерства образования, культуры и исследований Валентин Круду, бюджет школ достаточно большой. И его точно хватает и на ремонт, и на занавески.

"В этом году только для школ было направленно порядка 5 миллиардов 250 миллионов леев, и 2 миллиарда выделяется на развитие и обучение в дошкольном образовании. Поэтому из более 9 миллиардов леев бюджета образования 7 миллиардов 250 миллионов уходит на школы и садики. Это огромные суммы", — отметил Валентин Круду.

© Sputnik / Osmatesco Ройбу: родители не должны спонсировать школьные фонды и ассоциации

И если некоторые школы ограничиваются лишь небольшими суммами, взимаемыми с родителей, то есть и школы, в которых сумма, которую необходимо внести за одного ребенка в фонд школы достигает нескольких тысяч леев.

Хотя, как известно, согласно Кодексу об образовании, неформальные сборы в школах и детских садах запрещены. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу.

"С юридической точки зрения, с 2013-2014 года никто не имеет права собирать какие-либо деньги в школах. Это могут быть и формальные и неформальные фонды. До 9 класса образование обязательное, и государство покрывает все расходы на обучение школьников. А с 10 по 12 класс — это уже лицеисты, и они должны только убирать за собой, и тогда уже они могут скидываться какими-то деньгами и оплачивать работу уборщицы. Это максимальные расходы", — считает собеседник.

Безусловно, ответственность за незаконные сборы в школах лежит не только на администрации, но и на самих родителях, которые должны знать свои права, должны требовать, объяснять, на что конкретно идут их деньги. И только, когда каждый родитель перестанет слепо отдавать часть своих денег, и поднимет вопрос о том, куда идут их средства, такие схемы удастся предотвратить.