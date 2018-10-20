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В храме, архивное фото.

В Сорокском районе священник, выбранный примаром, стал для всех примером

© Sputnik / Karen Yepremyan
Общество
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Вроде на дворе XXI век, а в Молдове, европейской стране, далеко не у всех есть доступ к водопроводу и канализации – но проблема кое-где решается.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Практически все жители села Баксань Сорокского района на днях получили доступ к водопроводу — три миллиона леев потратило на проект "Вода и канализация" министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Для детей

На прокладке водопровода по селу настоял местный примар Геннадий Перетятку, кстати, бывший настоятель сельского храма. Его выбрали в примары в 2015 году.

"Приходится совмещать обязанности примара и священника. В обоих случаях нужно заботиться о людях", — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Геннадий Перетятку.

По его словам, после прокладки водопровода предстоят работы по оснащению селян канализацией.

К акведуку подключили и местный детский сад, где проведен капитальный ремонт, установлено центральное отопление, оснащен медпункт и в целом созданы комфортные условия для детей.

Сельский дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Спустя двадцать лет в селе Новая Тэура восстановили водопровод

В здании примэрии новый руководитель села оборудовал спортивный зал, где дети и подростки теперь могу тренироваться для участия в спортивных состязаниях.

Помощь старикам

На 2019 год, рассказывает примар, запланирован ремонт 1,4 километра местной дороги — проект профинансирует Евросоюз. А экономические агенты из числа земляков вложились в уличное освящение — фонари установлены на протяжении двух километров трассы.

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Сам же Перетятку и его односельчанка Наталья Бедрос, ныне проживающая в Кишиневе, помогают 20 одиноким старикам, живущим в Баксань.

Геннадий Перетятку
© Photo: zdg.md
Геннадий Перетятку

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Теги:
село, священник, канализация, водопровод, дорога, ремонт, примар, Баксань, Молдова, Общество
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