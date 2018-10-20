Названы главные страхи жителей Молдовы: что пугает наших земляков

Доктор психологии Елена Ковалева в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала о том, что наиболее беспокоит граждан республики, и как эти страхи отражаются на их поведении.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik, Андрей Петрик. В последние несколько лет, идя по улицам столицы, несложно заметить, что на лицах многих граждан нашей страны отчетливо отпечаталась забота, унылая мимика, свидетельствующая о подавленном настроении, о том, что не все в жизни так гладко, как хотелось бы. Согласитесь, скупость на улыбки в такой солнечной и теплой стране, как Молдова, — явление немного из ряда вон выходящее.

Что наиболее пугает граждан страны, как эти страхи отражаются на повседневном поведении и на психике наших сограждан — об этом корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

Есть желания, но нет возможностей

Многих жителей и выходцев из нашей республики сложно упрекнуть в лени и неумении работать. Многие наши земляки трудиться умеют и хотят, вот, зачастую, только негде. Либо заработок на предлагаемых вакансиях таков, что, как говорится, в одном кармане смеркается, а в другом заря занимается.

"У нас подавляющее большинство граждан живет от зарплаты до зарплаты, не зная, как "дотянуть" до конца месяца, как обеспечить себя и своих близких. Но деньги — не самое важное для того, чтобы у человека было хорошее настроение", — подчеркнула Ковалева.

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По словам психолога, несложно заметить, что даже в праздники у людей лица нерадостные. Взять хотя бы минувший день города Кишинева: соблазнов и желаний у людей много, а купить себе или ребенку то, что он хочет, доходы не позволяют. Особенно это касается жителей сельской местности. От этого, по мнению психолога, настроение граждан неуклонно падает, человек автоматически начинает впадать в тяжелые раздумья о качестве своей жизни. А отсюда — и стрессы, и депрессия.

Суровый оскал капитализма

Как подчеркнула собеседница, многие жители нашей страны, особенно помнящие ушедшие времена, живут категорией "государство обо мне позаботится", когда на дворе давно действуют суровые условия рынка, причем, не в лучшем его варианте.

"Многим гражданам республики необходимо психологически понять, что капитализм, особенно молдавский, это — работа, ответственность, которую человек несет сам, и никто не будет брать труд на себя. Многие из наших сограждан не готовы к такому грузу ответственности. Когда у многих из нас портится настроение, мы ищем, кто в состоянии нам помочь. Однако насколько мы сами готовы себе помогать — вот главный вопрос, который соответствует условиям жизни в Молдове", — заявила психолог.

Молодо — зелено…

По мнению специалиста, одним из главных страхов жителей Молдовы является неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие перспектив к развитию. Здесь речь идет о молодых людях, многие из которых психологически как бы оказываются на перепутье, — какую страну выбрать для получения образования — учиться в Молдове, либо уехать за рубеж, работать на родине за копеечную зарплату или предпочесть за границу, где придется потом выручать заветные заработки.

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"Чаще всего молодые люди из Молдовы не готовы к такой социальной жизни. Здесь все зависит от того, чему учат их в школе, как наставляют их родители. Ведь педагоги в школах и университетах дают необходимый минимум знаний и не наводят молодых людей на мысль о том, что им самостоятельно придется приобретать практические навыки, благодаря совершенствованию которых они смогут представлять из себя что-то в будущем и, соответственно, иметь возможность зарабатывать", — сказала Ковалева.

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По утверждению психолога, в данном случае дисциплина — это не всегда хорошо. Молодой человек привыкает получать поручения и выполнять их. Таким образом, его психология не нацелена на самостоятельную выработку решений проблем и трудностей, встающих перед ним в начале взрослой жизни.

У страха глаза велики

Есть индивидуальные страхи в Молдове, терзающие значительную часть жителей республики. Причем эти фобиям подвержены как крайне молодые наши соотечественники, так и те, кто постарше.

"Многих жителей нашей республики, особенно в среднем возрасте, пугает страх одиночества. Условия индивидуализма, погони за заработком, которые диктуют человеку современные темпы жизни в Молдове, зачастую просто не оставляют ему времени на личную жизнь, на решение проблем, возникших в семье. Это также является и страхом, и фактором ведущему к психологическим страданиям и угрызениям совести", — заявила психолог.

По мнению эксперта, это сознательное стремление ограничить себя от общества у многих возникает в переходном возрасте. Значительную роль в таком зачастую безвозвратном движении играет высокая компьютеризация, присутствующая в обществе, заставляющая тинейджера уйти в игровой мир, виртуальное зазеркалье, из которого часто нет возврата.

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"Как результат, когда подросток становится совершеннолетним, он избегает общения со сверстниками, оно становится фактически ненужным, ему уютно в том тесном искусственном мирке, в который он сам себя психологически заковал", — резюмировала собеседница.