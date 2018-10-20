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Монеты номиналом в 1 и 2 лея.

"Грошовое дело": почему в общественном транспорте не берут леевые монеты

© Photo: Banca Națională a Moldovei
Общество
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Насколько отказы кондукторов по приему в качестве платы за проезд леевых монет и банов соответствуют законодательству Молдовы?

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik, Андрей Петрик. Как только в оборот вышли монеты номиналом в 1 и 2 лея, в молдавском обществе появились разночтения. Одни были рады, что на смену изрядно потрепанным бумажным купюрам номиналом в 1 лей наконец-то пришла надежная стальная альтернатива. Другие начали негодовать, аргументируя свое недовольство тем, что звенящие карманы и кошельки, набитые новыми монетами, им не по душе и не по силам.

В Национальном банке Молдовы (НБМ) ранее объяснили, что постепенная замена купюр монетами вызвана быстрой изнашиваемостью бумажных денег и, соответственно, долговечностью их металлических аналогов.

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Однако, когда "звенящие" леи поступили в оборот, возникли конкретные, практические проблемы с их использованием. Дело в том, что, по неоднократным свидетельствам очевидцев, некоторые кондукторы, в общественном транспорте столицы (как в муниципальном, так и в частном) отказываются принимать такой "железный аргумент" в качестве платы за проезд.

Когда кондуктор — большой начальник

Одна из таких рассерженных пассажирок поведала корреспонденту Sputnik о том, как она поступила, когда в одном из троллейбусов кондуктор в грубой форме отказалась принимать у нее двухлеевую монету, потребовав оплатить проезд купюрами.

Другая бы пассажирка смирилась и подчинилась требованию кондуктора, видимо, считавшего себя большим начальником в салоне троллейбуса. Однако она не сдалась и пожаловалась на обидчицу в Управление электротранспорта Кишинева. Каково же было удивление собеседницы Sputnik, когда, позвонив в ведомство в очередной раз спустя две недели с момента инцидента, она узнала, что кондуктор была уволена с работы.

Но подобные случаи имеют место и на частных линиях общественного транспорта — в маршрутках и микроавтобусах. Горожане и гости столицы часто жалуются корреспондентам Sputnik на то, что их монеты по-прежнему остаются игнорируемыми кондукторами.

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Ответственность за отказ

О том, как функционирует на территории Молдовы национальная валюта, известно давно. Однако многим из тех, кто гнушается брать у пассажиров в общественном транспорте бановые или леевые монеты, следует напомнить некоторые выдержки из Закона о деньгах, подписанного еще первым президентом Молдовы Мирчей Снегуром 15 декабря 1992 года.

"Денежной единицей Республики Молдова является лей (молдавский), равный 100 бань. Наличность находится в обращении в виде бумажных (банкнот) и металлических (монет) денежных знаков", — следует из текста закона.

Таким образом, документально подтверждено, что монеты, даже самые мелкие, номиналом в 5 банов, это — деньги. А раз закон никто не отменял, значит и ответственность за его исполнение представителями хозяйствующих субъектов остается действительной.

"Все физические и юридические лица обязаны принимать без каких-либо ограничений законные денежные знаки Республики Молдова. Уклонение от использования денежных знаков Республики Молдова, находящихся в обращении, наказуемо законом", — говорится в статье 4-й Закона РМ о деньгах.

Отсюда следует, что не только кондукторы в общественном транспорте, но и пассажиры не вправе отказываться от молдавских монет, даже если им пытаются дать сдачу "копейками" номиналом в 5, 10, 25 или 50 банов, не говоря уже о железном лее или двух.

Когда появятся молдавский "пятак" и "червонец"

Монеты номинальной стоимостью 5 и 10 леев будут введены в обращение только в начале следующего года.

Об этом ранее сообщил корреспонденту Sputnik начальник управления операций с наличными деньгами Нацбанка Корнелиу Мельник.

"Монеты номиналом 5 леев и 10 леев будут введены в обращение, по нашим оценкам, в начале 2019 года. Это связано с тем, что запасы банкнот номинальной стоимостью 1 лей уже исчерпаны, а вот банкнот номиналом 5 и 10 леев в казначействе НБМ еще немало", — пояснил он.

Напомним, что 28 февраля Национальный банк Молдовы объявил о том, что выпускает в обращение тиражи монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев. По данным НБМ, бумажные банкноты стоимостью в 1, 5 и 10 леев будут распространяться параллельно с монетами, пока существующие запасы бумажных купюр не будут исчерпаны.

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Теги:
монеты в 1 и 2 лея, кондуктор, наказание, общественный транспорт, закон, отказ, Нацбанк Молдовы, Молдова, Кишинев, Общество
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