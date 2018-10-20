Детали визита патриарха Кирилла в Молдову: когда глава РПЦ прибудет в страну

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Программа пасторского визита патриарха московского и всея Руси Кирилла в Молдову изменилась, сократившись с четырех до двух дней. Как заявил президент республики Игорь Додон, это произошло из-за занятости главы Русской православной церкви и конфликта, связанного с константинопольским патриархатом.

"Изначально было запланировано, что визит продлится четыре дня. Два дня назад был вариант, что патриарх вообще не приедет, но я пообщался с патриархией, убедили его святейшество приехать 27 и 28 числа, два дня он будет в Молдове", — заявил Додон в интервью одному из местных СМИ.

По его словам, патриарх прилетит в субботу, 27 октября, утром и сразу отправится в Комрат, вечером того же дня он проведет службу в Кишиневе, а на следующий день отправится в Бельцы.

Ранее сообщалось, что предварительная программа визита главы РПЦ включала молебен в кишиневском Соборе Рождества Христова 25 октября, посещение города Бендеры 26 октября, Комрата — 27 октября, и Бельц — 28 октября.

К визиту патриарха готовятся и в митрополии Молдовы.

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Патриарх Кирилл ранее дважды совершал визиты в республику — в 2011 и 2013 годах.