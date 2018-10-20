На пороге удара гриппа: когда в Молдове ждать наступления вируса

Как отмечают молдавские вирусологи, пока ситуация в стране складывается благоприятно, но она может в корне поменяться вопреки любым прогнозам.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове началась кампания по вакцинации от гриппа. Для ее проведения министерство здравоохранения, труда и социальной защиты за счет собственных средств закупило 30 тысяч доз вакцин французского производства. Еще 130 тысяч в ближайшее время будут получены в дар от центра по контролю заболеваемости США в Атланте.

Депутаты молдавского парламента озадачены опасным вирусом>>>

Ждать ли новых штаммов гриппа

Как пояснил глава отдела Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Штефан Георгицэ, новые вакцины от гриппа создаются ежегодно. Для этого в британскую лабораторию отправляют образцы вирусов гриппа, которые циркулировали в минувшем сезоне. Они поступают со всего мира, в том числе и из Молдовы. В Британии на основе имеющихся штаммов создают новые виды вакцин. Однако, по словам специалиста, риски появления ранее неизученных видов гриппа все же есть.

"Да, новые штаммы могут появиться. Сейчас очень большая миграция, и те вирусы, которые существуют в южном полушарии, могут привезти граждане, прибывающие в Молдову", — объяснил собеседник.

Как считает Георгицэ, тем не менее, отказываться от прививок не стоит. По его словам, вакцина в любом случае дает иммунитет. А это значит, что даже при новом штамме болезнь будет протекать в легкой форме и с меньшими осложнениями.

Врач: один из тысячи заболевших корью, как правило, умирает>>>

О том, что в нынешнем осенне-зимнем сезоне ожидаются два новых вида гриппа, в конце сентября заявил российский Минздрав. С учетом частых поездок граждан двух стран в гости друг к другу, импорт новых штаммов в Молдову не исключен.

Когда прогнозируют пик заболеваемости

Как признался Георгицэ, прогнозировать наступление гриппа сложно. Многое зависит от погоды и ситуации в соседних странах. Основываясь на многолетних наблюдениях, молдавские медики считают, что пик заболеваемости придется на вторую половину января. Минздрав страны уже приступил к вакцинации. По словам Георгицэ, на днях ее провели в таких районах, как Сороки и Каушаны. В некоторых кишиневских поликлиниках она начнется на следующей неделе.

"В этом году принято решение Минздрава прививать беременных женщин и детей с хроническими заболеваниями. То, что останется, будем использовать для вакцинации тех, кто находится в группе риска. Речь идет о закрытых коллективах, где находятся дети, а также о социальных учреждениях", — заявил глава отдела НАОЗ.

© Sputnik / Валерий Мельников Точка на губе: о приближении какой болезни сигнализирует герпес

Чиновник также добавил, что вакцины, которые поступят бесплатно, используют для вакцинации медицинских и социальных работников, персонала на таможенных постах, людей с хроническими заболеваниями и людей старше 65-ти лет.

Сибирская язва стучится в двери Молдовы>>>

Ситуация на данный момент

Национальное агентство по общественному здоровью на национальном уровне проводит постоянный эпидемиологический надзор. По итогам прошлой недели не было зарегистрировано ни одного случая гриппа. Вирусологическая лаборатория исследовала 42 пробы, которые дали отрицательный результат. Уровень заболеваемостью ОРВИ на данный момент на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.