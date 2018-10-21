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Приглашение на свадьбу в молдавском селе.

Сельские проекты Молдовы – от пожарной станции до дома престарелых

© Sputnik / И. Кибзий
Общество
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Дешево и эффективно - как в селах Молдовы решаются социальные проблемы.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В 2019 году села Брынза и Вадул луй Исак Кагульского района войдут в зону наблюдения новой Службы пожарных-добровольцев.

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Пожарную станцию сейчас активно строят в селе Колибаши, сообщил корреспонденту Sputnik примар этого населенного пункта Ион Долганюк.

"Для станции, стоимость возведения которой составляет более 200 тысяч леев, пригонят пожарную машину и привезут 25 комплектов спецоборудования, которое подарит австрийский фонд Project Moldova", — отметил Долганюк.

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По его словам, в селах Брынза и Вадул луй Исак более 11 тысяч жителей. Для обеспечения их безопасности обучат 25 пожарных-добровольцев.

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Другие проекты

Проект финансируется в рамках программ ООН при поддержке правительства Швейцарии. Среди других подобных начинаний — "Любимый лес", по развитию туризма в селах Долна, Миклеушень и Чорешть Ниспоренского района.

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А села Кэрпинень, Минджир и Негря Хынчештского района обеспечат современной системой вывоза мусора.

Для пожилых людей и лиц из социально уязвимых слоев общества из сел Копчак, Кайраклия, Новоселовка и Алуату (Гагаузия) будет создан центр размещения.

Общая стоимость всех этих проектов — 590 тысяч долларов — сущие копейки для развитых стран, но столь необходимая помощь для такого общества, как молдавское.

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Теги:
пожарная станция, дом престарелых, село, мусор, Молдова, Общество
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