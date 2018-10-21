Сельские проекты Молдовы – от пожарной станции до дома престарелых

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В 2019 году села Брынза и Вадул луй Исак Кагульского района войдут в зону наблюдения новой Службы пожарных-добровольцев.
Добровольно на страже покоя
Пожарную станцию сейчас активно строят в селе Колибаши, сообщил корреспонденту Sputnik примар этого населенного пункта Ион Долганюк.
"Для станции, стоимость возведения которой составляет более 200 тысяч леев, пригонят пожарную машину и привезут 25 комплектов спецоборудования, которое подарит австрийский фонд Project Moldova", — отметил Долганюк.
В Кишиневе пьяную женщину сняли с пятого этажа по пожарной лестнице — видео >>>
По его словам, в селах Брынза и Вадул луй Исак более 11 тысяч жителей. Для обеспечения их безопасности обучат 25 пожарных-добровольцев.
Другие проекты
Проект финансируется в рамках программ ООН при поддержке правительства Швейцарии. Среди других подобных начинаний — "Любимый лес", по развитию туризма в селах Долна, Миклеушень и Чорешть Ниспоренского района.
Гырбу: через несколько лет молдавские старики могут остаться без пенсий >>>
А села Кэрпинень, Минджир и Негря Хынчештского района обеспечат современной системой вывоза мусора.
Для пожилых людей и лиц из социально уязвимых слоев общества из сел Копчак, Кайраклия, Новоселовка и Алуату (Гагаузия) будет создан центр размещения.
Общая стоимость всех этих проектов — 590 тысяч долларов — сущие копейки для развитых стран, но столь необходимая помощь для такого общества, как молдавское.