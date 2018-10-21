Примар села Капаклия решил привезти Европу к себе домой

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Алексея Бусуйка на его малой родине, в селе Капаклия Кантемирского района, называют человеком, привезшим Европу к себе домой.

© Fotolia / Christian Schwier Новые "скорые" отправляют в села - кто следующий на очереди

Страсбург как ориентир

Выпускник Бельцкого государственного университета имени Алеко Руссо, по специальности английский и французский язык, Бусуйок продолжил обучение на мастерате по профилю "геополитика" в Страсбургском университете имени Марка Блоха. Вернувшись домой, Алексей два года проработал советником президента, а в 2003 году по настоянию односельчан выставил свою кандидатуру на пост местного примара.

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"Для меня это был вызов самому себе. Мы все говорили и говорим о пути в Европу. Но европейский порядок и культуру нужно привносить в жизнь наших сел, наших соотечественников, причем, делать это нужно самостоятельно и не ждать от кого-либо первого шага", — отметил Бусуйок в беседе с корреспондентом Sputnik.

Гимназия, водопровод, столовая

По его словам, первым шагом стал ремонт сельской гимназии — это было совместное начинание с друзьями Алексея из Франции — Кристиной и Реми Хаусс (Hauss) из компании "Мост Эльзас — Молдавия" (Passarelle Alsace-Moldavie). Все необходимое для ремонта, а также кое-что из предметов, необходимых сельчанам в быту, привезли в Капаклию четыре фуры из Франции.

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"Далее мы с партнерами из Европы и США и Национальным экологическим фондом оснастили водопроводом и канализацией все село. Теперь коллеги из Голландии и Франции помогут нам обустроить современную социальную столовую на 400 пенсионеров-односельчан, оставшихся без попечения. В планах также — освещение улиц всего нашего села", — заключил Бусуйок.