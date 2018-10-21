В Молдове десять сел обеспечат питьевой водой

У сельчан в Сорокском и Флорештском районах скоро будет праздник - в десяти населенных пунктах прокладывают водопроводы, и кое-где работы уже завершены.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В селе Бэхринешть Флорештского района водопроводные трубы недавно были подведены ко всем жилым домам и публичным учреждениям.

© Sputnik / Miroslav Rotari Прут станет "водопроводной" рекой для целого района Молдовы

Где сельчанам радоваться?

Общая длина водопровода — более 23 километров. В рамках того же проекта к водопроводу подключают села Флорешского и Сорокского района — Кухурештий де Сус, Кухурештий де Жос, Тыргул Вертужень, Вертужень, Зэлучень, Ципордей, Николаевка, Ункитешть и Фэгэдэу. Полностью завершены работы по прокладке акведуков в Кухурештий де Сус и Кухурештий де Жос, а также в селах Жапка, Тыргу Вертужень, Вертужень и Зэлучень.

Стоимость проекта

Общий бюджет проекта — более 66 миллионов леев, из которых около 30 миллионов передал Национальной фонд регионального развития, еще около 30 миллионов — Швейцарский проект воды и санитарии в Молдове ApaSan. Около пяти миллионов леев изыскали местные жители, почти 1,5 миллиона — "Коммунальные службы Флорештского района", чуть меньше полумиллиона леев внесли местные публичные власти.

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Таким образом, водопроводом будут пользоваться 10,3 тысячи человек из 10 сел.