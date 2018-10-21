Посредники между землей и народом: сможет ли Кишинев избавиться от перекупщиков

Доктор экономики Виктор Мороз рассказал корреспонденту Sputnik о том, смогут ли когда-нибудь жители столицы избавиться от тех, кто завышает цены на фрукты и овощи, либо это явление в нашем обществе уже неискоренимо.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik, Андрей Петрик. В знаменитом фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" есть весьма занимательный эпизод: пианисту Платону Рябинину, сыгранному Олегом Басилашвили, опытная торговка "Дядя Миша", исполненная Нонной Мордюковой, предлагает надеть "фартучек и тюбетейку" и собирается выдать его на сельскохозяйственном рынке за среднеазиатского крестьянина, продающего дыни по спекулятивной цене.

Причем в картине поражает благосостояние перекупщицы "Дяди Миши": на начало 80-х годов прошлого века у нее по сюжету есть и такая дефицитная вещь, как видеомагнитофон, богатая коллекция кассет к нему, а также всевозможные антикварные предметы интерьера. В то же время, на замечание о том, что она — спекулянтка, "Дядя Миша" отвечает: "Не язви! Мы — посредники между землей и народом!".

Рынок — как музей для пенсионеров

Между тем, тема перекупщиков на рынках Кишинева весьма актуальна и сегодня, особенно когда купить у них фрукты или овощи хотят люди из социально-незащищенных слоев населения. А некоторые пенсионеры и вовсе ходят на рынок, чтобы посмотреть на такие товары в холодное время года, поскольку мизерных пенсий не хватает на то, чтобы осуществить подобное, казалось бы, вполне естественное желание.

Смогут ли когда-нибудь рынки Кишинева избавиться от таких посредников между землей и народом, или этот социальный бич уже не искоренить?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал доктор экономики Виктор Мороз.

Крестьяне бессильны против налаженной системы

"Перекупщики пользуются рядом сложностей, которые встают на пути у рядовых крестьян. Житель села, который и хотел бы напрямую продать выращенные на своем участке фрукты или овощи, сталкивается с целой чередой препятствий. Прежде всего, невозможность вовремя уехать из Кишинева домой, даже если ему удалось выбить себе место на рынке", — сообщил собеседник.

Более того, по словам эксперта, у современного крестьянина ввиду индивидуализации фермерских хозяйств, попросту нет времени на такой продолжительный процесс, как розничная торговля выращенным товаром. Ведь угодья в сезон культивации нуждаются в ежедневном уходе и пригляде, в обработке удобрениями и ядохимикатами. А членам одной семьи, самостоятельно обрабатывающим такие участки, просто некогда вырваться в города на торговлю. Сложившейся ситуацией умело пользуются ловкачи из-за прилавка — перекупщики, — приобретая большие партии овощей и фруктов, а затем реализуя их по заметно завышенной цене.

"У молдавских крестьян ситуация складывается примерно, как в стихотворении Некрасова: "Отец, слышишь, рубит, а я отвожу". Так и с молдавскими крестьянами, они привозят на оптовые точки реализации свою продукцию, где ее моментально перехватывают перекупщики", — сообщил Мороз.

Базар — для избранных

Не секрет, что сегодня для того, чтобы обеспечить себе место на рынке, необходимо ежедневно платить, причем, зачастую, немало. Очевидно, что не у каждого крестьянина есть такая возможность. Как выход из ситуации — аграрии сами обращаются к перекупщикам, стремясь наиболее оперативно реализовать скоропортящийся товар и… обращаются к перекупщикам.

"Это — распространенная практика. У них есть связи на рынке и налаженная сеть реализации. А крестьянину проще связаться по телефону с такими оптовыми скупщиками и реализовать выращенную продукцию", — подчеркнул эксперт.

По его словам, есть случаи, когда люди от перекупщиков сами предлагают крестьянам посреднические услуги по сбору выращенного урожая, то есть с нескольких участков собирают урожай, рассчитываются за него, грузят в машины и везут на продажу в Кишинев и другие крупные города.

"Нельзя категорично говорить о том, что перекупщики — это вредный социальный элемент. Но бороться с ними надо все же экономическими мерами. К примеру, крупные аграрные хозяйства могут дать решительный бой перекупщикам, привезя на рынок целые машины с несколькими видами плодоовощной продукции, реализуя ее по значительно сниженной цене", — сказал Мороз.

Sputnik Молдова Рынок на Рышкановке продолжает работать

Зарубежный опыт борьбы со спекуляцией

Эксперт привел в пример опыт Литвы, где было создано порядка ста небольших рынков, на которых была организована розничная торговля — напрямую от крестьянина к потребителю. Этот опыт пытались внедрить и в Молдове, но в наших условиях что-то пошло не так.

"Такие рынки в Литве были организованы не только в целях борьбы с перекупщиками, но и для ограничений от засилья импорта фруктов и овощей из-за рубежа. В качестве аргумента на таких рынках используется фактор экологической чистоты местной продукции и сомнительное качество привозимого плодоовощного товара. К нам в Молдову приезжали эксперты с предложением организовать такие рынки, куда напрямую от крестьян поступали бы дары земли, но наши аграрии, почему-то отказались принимать участие в воплощении подобной инициативы", — резюмировал эксперт.