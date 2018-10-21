Девушки из США предпочитают свадебные платья Made in Moldova

Свадебные платья, пошитые в Республике Молдова, свели с ума девушек из США, Румынии и Украины.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Молодая дизайнер одежды из Молдовы Еуджения Скоарцэ уже два года шьет на заказ не только для друзей и знакомых, но и для модниц за океаном. В арсенале у мастерицы изначально была только одна швейная машина и огромное желание. Когда она начинала заниматься дизайном одежды, то свои первые вещи носила сама. Своими успехами девушка делилась в Instagram, и в скором времени ее работы стали отмечать — она стала получать заказы на пошив одежды. Сейчас Еуджения Скоарцэ моделирует и шьет женскую одежду для женщин из Молдовы, Румынии, США и Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugenia Scoarta (The queen 👑) (@eugeniascoarta) 29 Сен 2018 в 12:16 PDT

"Инвестиции вкладывала постепенно. Сначала купила швейную машину. Делала все сама. Потом наняла швею. Затем команда расширилась. Приобрела оборудование и сняла ателье побольше", — рассказала Скоарцэ в интервью Sputnik.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugenia Scoarta (The queen 👑) (@eugeniascoarta) 25 Сен 2018 в 3:54 PDT

Клиентов молодого дизайнера привлекает простота моделей и качество тканей.

"Использую креп. Он не мнется, эластичен и легко подвергается чистке. Для рубашек я использую шелк. В холодное время года для заказов я использую кашемир", — отметила собеседница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugenia Scoarta (The queen 👑) (@eugeniascoarta) 24 Сен 2018 в 10:49 PDT

В настоящее время Еуджения Скоарцэ готовится к fashion-показу, который намечен в начале 2019 года. В рамках выставки дизайнер представит 40 свадебных платьев.

"Несколько платьев как у принцессы, а остальные модели лаконичные. Свадебные платья очень востребованы как у нас в стране, так и за рубежом. Шьем для США, Румынии и Украины", — сказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugenia Scoarta (The queen 👑) (@eugeniascoarta) 24 Сен 2018 в 10:59 PDT

С полным интервью Еуджении Скоарцэ Sputnik можно ознакомиться здесь.