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Троллейбус

Центр Кишинева перекрыт: как ездят троллейбусы в столице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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199 0 0

Как передвигаться по городу в воскресенье: полиция назвала список улиц, которые лучше избегать.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В связи с проведением в воскресенье в Кишиневе сразу нескольких митингов — движение транспорта в городе ограничено. 

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Маршруты общественного транспорта в центре Кишинева меняются

Так, из-за митинга Национального собрания Демпартии, который проходит на центральной площади столицы, перекрыт бульвар Штефана чел Маре, поэтому общественный транспорт ездит по временным маршрутам.

Полиция рекомендует отказаться от поездок через бульвар, начиная с круга, улицы И. Крянгэ, заканчивая развязкой у бульвара К. Негруцци. Парковочные места организованы в периметре улиц: Е. Дога, М. Чеботарь, Триколорулуй, Дософтей, А. Лэпушняну, С. Лазо, П. Мовилэ, Т. Чорбэ, М. Витязу, Сфатул Цэрий, М. Еминеску, В. Микле, В. Александри, Тигина, Булгарэ и 31 Августа 1989 года.

проседание асфальта ямы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Фотофакт: через год после ремонта центр Кишинева непригоден для езды

Кроме того, движение транспорта затруднено на отрезке улиц Букурешть, Колумна и Александру чел Бун, а также на улицах, пересекающих бульвар Штефана чел Маре.

Троллейбусы перенаправлены с бульвара Штефана чел Маре на улицу Букурешть. Электротранспорт временно не ходит по улицам Бэнулеску Бодони и А. Пушкина. Кроме этого, на некоторое время приостановлено движение троллейбусов по бульвару Г. Виеру.

В связи с еще одной акцией, которую организуют унионисты, временно ограничат дорожное движение на трассе, которая начинается с круга на улице И. Крянгэ, а далее по улицам: Алба Юлия – Балканское шоссе – Каля Ешилор – Дософтей – М. Витязу – Петрикань – Каля Орхеюлуй – Т. Владимиреску – Б. Воевод – А. Руссо – Мирча чел Бэтрын – М. Спэтару – Вадул луй Водэ – Измаильская – Пан Халиппа – Хынчештское шоссе – Миорица – Гренобле – Куза Водэ – Дечебал – Албишоара – М. Витязу – Колумна.

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Теги:
центральная улица, движение, автомобили, Кишинев, Общество


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