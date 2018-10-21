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Медицинский полис

Сколько стоит полис медстрахования в Молдове в 2019 году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдавские власти обсудили цену на полис обязательного медицинского страхования в 2019 году, а также период, когда его можно приобрести со скидкой.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik.  Стоимость полиса обязательного медицинского страхования в 2019 году не изменится и составит четыре тысячи 56 леев. Об этом сказано в проекте Закона о фондах обязательного медицинского страхования на следующий год, который обсудили члены административного совета Национальной медицинской страховой компании.

"Полис обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме сохранится на уровне последних лет и будет стоить четыре тысячи 56 леев", — отмечено на сайте ведомства.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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До 1 апреля 2019 года полис медстраха будет продаваться со скидкой в 50%, а для работников сельскохозяйственного сектора она составит 75%.

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Размер взноса в фонд обязательного медицинского страхования Молдовы останется на уровне текущего года и составит в общей сложности 9% (по 4,5% с работника и работодателя).

Несправедливость взносов

Доцент Школы менеджмента общественного здоровья Родика Грамма считает, что принцип солидарности в страховой медицине, когда держатели полиса независимо от размеров взносов получают одинаковые медицинские услуги, несправедлив к тем, кто честно платит в фонд 9% от заработной платы.

По ее словам, внедрение в 2004 году страховой медицины стало большим достижением системы здравоохранения страны. Однако сейчас возникли обстоятельства, которые лишают граждан мотивации честно платить в медстрах.

"Нет разницы между людьми, которые отчисляют в Фонд медицинского страхования по 20 тысяч леев ежегодно и теми, кто платит две тысячи, они получают одни и те же услуги и находится в тех же условиях. И в определенный момент население теряет мотивацию декларировать свои доходы и отдавать больше взносов, потому что они не видят для себя пользы", — отметила Грамма.

Эксперт считает, что настало время пересмотреть подход в страховой медицине и пакет страховых услуг. Она добавила, что люди, которые, например, работают за границей, не платят в фонд. "Потом они приезжают сюда и лечатся за счет страховой кампании, так как или покупают полис, или оформляются по "скорой помощи" и делают дорогостоящие операции. А оплачивается это все страховой кампанией. Это нечестно по отношению к тем, кто платит", — подчеркнула собеседница.

По ее словам, и медработники, и преподаватели в год выплачивают по страховым взносам гораздо больше двух тысяч леев, так как из их зарплаты на эти цели удерживается 4,5%, и еще столько же платит работодатель.  

Бумажный полис канет в Лету

Ранее парламент Молдовы проголосовал в первом чтении за поправки в законодательство, которые предполагают отказ от бумажных полисов обязательного медицинского страхования.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно проекту, понятие "полис обязательного медицинского страхования" будет заменено на "статус застрахованного лица", который будет предоставляться после уплаты соответствующего взноса. Этот статус дает право воспользоваться полным объемом медпомощи. Он аннулируется в случае: расторжения трудового договора; исключения гражданина из списков лиц, застрахованных за счет правительства; при достижении 18-летнего возраста; призыва на срочную службу и так далее.

Если говорить простыми словами, то это значит, что не нужно будет предъявлять бумажный полис для доступа к медицинским услугам или для получения компенсируемых лекарств. Как полагают разработчики инициативы, таким образом устранятся бюрократические препоны в процедуре доступа к медицинским услугам, в то же время станет проще и процедура активации полиса и его оплаты.

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Теперь для получения медицинских услуг человеку достаточно иметь при себе удостоверение личности. Чтобы воспользоваться медуслугами, нужен будет только идентификационный номер ID.

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Теги:
скидка, медстрахование, полис, цена, Общество


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