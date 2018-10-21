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Вор

Даны советы - как обезопасить свою квартиру от ограбления

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Существует ряд рекомендаций о том, как защитить свою квартиру от взломщиков.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. "Мой дом — моя крепость", — так считают многие. Однако, когда все домочадцы на работе, эта формула вряд ли работает. Всегда найдутся те, кто захочет поживиться чужим добром. Как обезопасить свою собственность от воров и где ни в коем случае нельзя прятать заначку — в материале РИА Новости.

Театр начинается с вешалки

А квартира — с входной двери и окон. Так что первым делом стоит подумать о том, как укрепить первый и самый важный рубеж.

Тут лучший помощник — металлическая дверь с противосъемными штырями, расположенными напротив замка или по всему периметру и не позволяющими преступникам спилить дверные петли болгаркой и попросту вынуть дверь из проема.

Обратите внимание на толщину стали и общую массивность двери: качественное изделие весит порядка 50 килограммов. Иначе и противосъемные штыри не помогут: дверь из тонкого металла можно вскрыть чуть ли не консервным ножом.

Кот
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Оснастите дверь двумя типами замков, в идеале — сувальдным и штифтовым. Благодаря сложному устройству, даже самые ловкие воры потратят на их вскрытие более часа. А вот цилиндровые и ригельные замки сдадутся взломщикам буквально за пару минут.

Еще один хороший вариант — установить такую же металлическую дверь с тем же набором замков сразу за входной. Увидев такое, грабители наверняка оставят в покое вашу квартиру и поспешат обратиться за помощью к психиатру.

Даже если вы живете довольно высоко, воры могут использовать альпинистское снаряжение и проникнуть в квартиру, спустившись с крыши. Поэтому стоит максимально обезопасить окна.

Одно из лучших решений — поставить раздвижные решетки, скрепляющиеся замком. Во-первых, в продаже есть специальные замки с орущей сигнализацией, а во-вторых, их не придется спиливать в случае пожара для эвакуации через окно.

Вокруг — шум

Защитив двери и окна, позаботьтесь о сигнализации и системе оповещения о проникновении. Секретничать не надо. О том, что квартира — с сигнализацией, в первую очередь должны знать сами воры. Так что прикрепите соответствующие таблички на подъезде и входной двери.

Представители правоохранительных органов отмечают, что кражи в квартирах и домах, оборудованных сигнализацией, случаются значительно реже, чем в незащищенных помещениях.

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Что касается самой сигнализации, тут можно пойти двумя путями. Самый дешевый — установить муляжи камер наблюдения и мигающие лампочки рядом с входной дверью. Однако вероятность того, что домушник купится на блеф, как и в покере: 50 на 50, то есть либо да, либо нет.

Спасти заначку

Что касается идей, где лучше всего спрятать заначку с деньгами и драгоценностями, мы специально не будем давать таких советов: как только они станут известны вам, о них узнают и воры. Вместо этого приведем список мест, где держать свои сбережения точно не стоит.

Ни в коем случае не храните купюры и ценности в ящиках шкафов и комодов, коробках от DVD-дисков, между страниц книг, в емкостях с сыпучими продуктами и банках с маринованными помидорами. Воров не заботит внутреннее убранство вашей квартиры, так что, попав в нее, злоумышленники первым делом сбрасывают все на пол и ищут желаемое в том, что там окажется. Вакуумный пакетик с деньгами не спасет даже консервация в банке с огурцами или вареньем.

Мягкая мебель, старая одежда, игрушки и бабушкино фортепиано — тоже не вариант. Все это легко режется, ломается и разбивается. Бачок унитаза, вентиляционные шахты и натяжные потолки — аналогично.

В этом смысле лучший подход — оставить некоторую сумму в месте, на которое воры обязательно наткнутся. Заполучив хоть что-то, они, вероятнее всего, прекратят поиски и предпочтут ретироваться с синицей в руке, а не "браслетами" на запястьях.

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Теги:
домушник, ценности, воры, сохранность, дверь, квартира, ограбление, Молдова, Кишинев, Общество
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