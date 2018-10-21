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Премьер-министр Молдовы Павел Филип

Премьер Молдовы сделал откровенное заявление: это удивит многих

© Photo: Пресс-служба правительства Молдовы
Общество
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Признание главы молдавского правительства о положении дел в республике: заявление премьера вызывает вопросы.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Неожиданное заявление сделал в воскресенье премьер Молдовы Павел Филип. В рамках митинга на центральной площади страны глава правительства официально объявил, что наша республика не самая бедная в Европе.

По его словам, третий год подряд в Молдове регистрируется экономический рост. Как отметил глава правительства, в этом году он уже превышает 5%. Филип добавил, что средняя зарплата в стране увеличилась за три года на 30%, а средняя пенсия впервые после обретения независимости превысила минимальный прожиточный минимум.

"Можем твердо сказать, что Республика Молдова не самая бедная страна в Европе. Но в тоже время нам предстоит много работать, чтобы улучшить благосостояние граждан Молдовы", — подчеркнул премьер.

Премьер Молдовы Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Премьер Молдовы официально заявил, когда в стране станет лучше жить

На каком же месте теперь Молдова среди самых бедных стран Европы? Вряд ли республике удалось шагнуть дальше второй строки этого антирейтинга, а такие результаты нельзя назвать явной и безоговорочной победой.

Ранее Филип озвучил решение, которое, по его мнению, приведет к улучшению жизни в республике.

"Когда мы перестанем жаловаться, что никто не берется за решение проблем, когда мы не будем ждать решений из Москвы или Брюсселя, а засучим рукава и будем работать, тогда и будем хорошо жить в Молдове", — сказал он.

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Стало ли в Молдове лучше жить?

Учитывая, что власти страны признают массовый отток граждан из Молдовы, ответ на вопрос — "Стало ли в Молдове лучше жить?"  - очевиден. Что толкает людей бросить дом, семью и уехать на заработки, тоже всем известно – низкие заработки, огромные счета за коммуналку, рост цен, отсутствие всяких перспектив.

Блошиный рынок в Кишиневе
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Немного сухих цифр. Во втором квартале 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила шесть тысяч 369,8 лея (375 долларов по текущему курсу Нацбанка страны), что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Зарплата банковского клерка чуть ли не вдвое-втрое превышает получку педагога или врача.

Средний размер прожиточного минимума в первом семестре 2018 года составил тысячу 895,7 лея на человека в месяц (112 долларов по действующему курсу Нацбанка Молдовы), а на пенсионера – тысячу 589 леев (94 доллара).

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Пенсия по возрасту сейчас в среднем приравнивается к тысяче 784,94 лея (105 долларов), средняя пенсия для с ограниченными возможностями составляет тысячу 368,45 лея (82 доллара).

На что в Молдове тратят деньги?

Ежемесячный располагаемый доход населения по итогам первого квартала 2018 года составил в среднем на одного человека две тысячи 353 лея (80 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы — ред.).

Женщина покупает продукты в магазине
© Sputnik / Maksim Blinov
Прожиточный минимум в Молдове: что можно купить на эти деньги

Согласно официальным данным, основным источником дохода жителей республики остается заработная плата — 40,8% от общего объема. На втором месте расположились социальные выплаты, включая пенсии, — 23,9%. Тройку основных источников доходов замыкают денежные переводы из-за рубежа — 17,5%. Доходы от индивидуальной деятельности в сельском хозяйстве и от частного бизнеса немногим превышают десять процентов.

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По статистике, львиная доля расходов наших сограждан приходится на питание, то есть живем по принципу — работай для того, чтобы прокормить семью. Довольно значительная часть затрат отводится и на оплату коммунальных услуг. И на третьем месте расходов — одежда и обувь. Следом в списке — затраты на здравоохранение, связь и транспорт. А вот меньше всего люди в нашей стране тратят на образование. Крайне показательный момент, не правда ли?

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Работать на еду?

Как отмечают большинство экспертов, если расходы на продовольствие составляют большую часть всех затрат, это говорит о крайне низком уровне жизни населения страны. 

Город
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Меньше всего денег на еду уходит у американцев. По данным Службы экономических исследований при Министерстве сельского хозяйства США, американцы тратят на питание дома чуть более 6% дохода, при этом на питание в ресторанах и кафе — около 5%. В странах Европы на продукты меньше всего тратят в Люксембурге — всего 10% от доходов, в том числе на алкоголь и табак.

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Согласно исследованиям социологов, большая доля расходов на питание — очень плохой признак. Если люди тратят на продукты большую часть семейного бюджета, они начинают сокращать расходы и по другим статьям.

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Теги:
бедность, рейтинг, Павел Филип, Европа, Молдова, Политика


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