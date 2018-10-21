Премьер Молдовы сделал откровенное заявление: это удивит многих

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Неожиданное заявление сделал в воскресенье премьер Молдовы Павел Филип. В рамках митинга на центральной площади страны глава правительства официально объявил, что наша республика не самая бедная в Европе.
По его словам, третий год подряд в Молдове регистрируется экономический рост. Как отметил глава правительства, в этом году он уже превышает 5%. Филип добавил, что средняя зарплата в стране увеличилась за три года на 30%, а средняя пенсия впервые после обретения независимости превысила минимальный прожиточный минимум.
"Можем твердо сказать, что Республика Молдова не самая бедная страна в Европе. Но в тоже время нам предстоит много работать, чтобы улучшить благосостояние граждан Молдовы", — подчеркнул премьер.
На каком же месте теперь Молдова среди самых бедных стран Европы? Вряд ли республике удалось шагнуть дальше второй строки этого антирейтинга, а такие результаты нельзя назвать явной и безоговорочной победой.
Ранее Филип озвучил решение, которое, по его мнению, приведет к улучшению жизни в республике.
"Когда мы перестанем жаловаться, что никто не берется за решение проблем, когда мы не будем ждать решений из Москвы или Брюсселя, а засучим рукава и будем работать, тогда и будем хорошо жить в Молдове", — сказал он.
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Стало ли в Молдове лучше жить?
Учитывая, что власти страны признают массовый отток граждан из Молдовы, ответ на вопрос — "Стало ли в Молдове лучше жить?" - очевиден. Что толкает людей бросить дом, семью и уехать на заработки, тоже всем известно – низкие заработки, огромные счета за коммуналку, рост цен, отсутствие всяких перспектив.
Немного сухих цифр. Во втором квартале 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила шесть тысяч 369,8 лея (375 долларов по текущему курсу Нацбанка страны), что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Зарплата банковского клерка чуть ли не вдвое-втрое превышает получку педагога или врача.
Средний размер прожиточного минимума в первом семестре 2018 года составил тысячу 895,7 лея на человека в месяц (112 долларов по действующему курсу Нацбанка Молдовы), а на пенсионера – тысячу 589 леев (94 доллара).
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Пенсия по возрасту сейчас в среднем приравнивается к тысяче 784,94 лея (105 долларов), средняя пенсия для с ограниченными возможностями составляет тысячу 368,45 лея (82 доллара).
На что в Молдове тратят деньги?
Ежемесячный располагаемый доход населения по итогам первого квартала 2018 года составил в среднем на одного человека две тысячи 353 лея (80 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы — ред.).
Согласно официальным данным, основным источником дохода жителей республики остается заработная плата — 40,8% от общего объема. На втором месте расположились социальные выплаты, включая пенсии, — 23,9%. Тройку основных источников доходов замыкают денежные переводы из-за рубежа — 17,5%. Доходы от индивидуальной деятельности в сельском хозяйстве и от частного бизнеса немногим превышают десять процентов.
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По статистике, львиная доля расходов наших сограждан приходится на питание, то есть живем по принципу — работай для того, чтобы прокормить семью. Довольно значительная часть затрат отводится и на оплату коммунальных услуг. И на третьем месте расходов — одежда и обувь. Следом в списке — затраты на здравоохранение, связь и транспорт. А вот меньше всего люди в нашей стране тратят на образование. Крайне показательный момент, не правда ли?
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Работать на еду?
Как отмечают большинство экспертов, если расходы на продовольствие составляют большую часть всех затрат, это говорит о крайне низком уровне жизни населения страны.
Меньше всего денег на еду уходит у американцев. По данным Службы экономических исследований при Министерстве сельского хозяйства США, американцы тратят на питание дома чуть более 6% дохода, при этом на питание в ресторанах и кафе — около 5%. В странах Европы на продукты меньше всего тратят в Люксембурге — всего 10% от доходов, в том числе на алкоголь и табак.
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Согласно исследованиям социологов, большая доля расходов на питание — очень плохой признак. Если люди тратят на продукты большую часть семейного бюджета, они начинают сокращать расходы и по другим статьям.
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