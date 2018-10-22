В Молдове идет проверка владельцев оружия

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Владельцы огнестрельного оружия обязаны пройти положенную проверку, иначе им грозят серьезные санкции.

По заявлению генерального инспектората полиции, на который возложены обязанности контроля за огнестрельным оружием, которое покупают граждане Молдовы, проверка должна быть проведена до 25 октября.

В случае, если оружие не было проверено в установленные сроки, владельцы "стволов" будут лишены права на владение, ношение и использование оружия и боеприпасов.

© Sputnik / Rodion Proca Полиция разъяснила суть новых правил хранения оружия в Молдове

Потеряв такое право, подать документы на получение нового разрешения граждане Молдовы могут только спустя пять лет.

При этом придется снова пройти теорию и практику пользования оружием.

Срок регистрации оружия, которое после изменения законодательства необходимо зарегистрировать в полиции, в январе 2018 года был продлен до 25 октября.