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Инвалид на коляске

Водителям с ограниченными возможностями снизят налоги

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Правительство Молдовы готовит инициативу, которая придется по душе для лиц с ограниченными возможностями, водящими машину.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В Молдове могут вступить в силу новые послабления для лиц с ограниченными возможностями.

Кого коснутся послабления

По данным пресс-службы правительства, новый законопроект, который обсуждали в кабмине, касается транспортных средств для людей с поражением опорно-двигательной системы.

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Возраст таких автомобилей при импорте в страну, возможно, не должен будет превышать семи лет, тогда как сейчас этот показатель, по закону, составляет пять лет.

Также обладатели транспорта на ручном управлении, возможно, будут платить меньший, чем все остальные, налог за эксплуатацию дороги.

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Для разработки этих и других мер в Минэкономики и инфраструктуры была создана рабочая группа.

Кстати, недавно на входе в дом правительства установили пандус для инвалидов-колясочников.

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В Молдове проживает около 15 тысяч лиц с ограниченными возможностями.

Недавние меры

С первого сентября 2018 года 268 жителей Молдовы, страдающих тяжелыми формами ограничения возможностей с детства и серьезными проблемами зрения, получают по 820 леев в месяц.

Эти средства, как решили на минувшей неделе депутаты парламента, предназначены для оплаты нужд по уходу, сопровождению и надзору.

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Расходы на выплату пособий составляют около 879 тысяч леев, они будут покрыты за счет трансфертов из государственного бюджета в бюджет государственного социального страхования, предусмотренный на 2018 год.

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Теги:
водители, вождение, Налоги
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