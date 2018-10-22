Примэрия Кишинева возобновила ремонт лестницы на Валя Морилор

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. В парке Валя Морилор, который известен кишиневцам как "Комсомольское озеро", возобновились работы по ремонту лестницы №4, которые были остановлены летом.

В парке расположены 20 лестниц, которые спускаются со склонов к озеру, и лестница №4, как и другие, нуждается в реставрации. К июлю работы были выполнены на 70%, после чего реставрацию пришлось прекратить — закончились деньги. Сейчас ремонт возобновлен, примэрии Кишинева удалось найти необходимые финансы.

Лестница состоит из 200 ступеней шириной пять метров и длиной 140 метров. Она изготовлена из мозаичного бетона, а парапет служит одновременно и цветочной клумбой.

© Sputnik / Шахвердиев Это место не узнать: как сейчас выглядит самая длинная лестница в Кишиневе

По плану строительства, лестница будет освещена в темное время суток.

Парк Валя Морилор был заложен в 50-х годах прошлого века. Тогда к озеру можно было попасть через центральный вход со стороны улицы Сергея Лазо, спустившись по каскадной лестнице. А ближе к 70-м годам в парке появилась гранитная лестница у нового входа со стороны улицы Матеевича, то есть прямо напротив главного корпуса Молдавского государственного университета. Гранитная лестница насчитывает 218 ступеней, что больше, чем на знаменитой Потемкинской лестнице в Одессе (где ступеней 200, а 8 нижних ступеней позже вовсе были засыпаны).

В 2018 году начался ремонт гранитной лестницы, которая находилась в плачевном состоянии. Ремонтные работы начались в мае этого года и завершатся по плану в июле 2019-го.