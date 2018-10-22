Новые детали дела "Мэрия": факты о задержанных в Кишиневе

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Кишиневский суд принял решение поместить под домашний арест на 30 суток троих задержанных по делу "Примэрия" (мэрия), а одного – на 20 дней в изолятор, сообщили в Национальном антикоррупционном центре.

© Sputnik / Алексей Филиппов Итоги масштабных обысков: преступная схема и задержания в мэрии Кишинева

По информации ведомства, еще двое фигурантов этого дела отпущены после того, как они признали свою вину.

О ком идет речь?

В минувшую пятницу в примэрии Кишинева прошли многочисленные обыски. По итогам проверок в НАЦ для дачи показаний доставили 25 человек, из которых трое – сотрудники главного управления архитектуры примэрии Кишинева, а 22 — посредники и бенефициары услуг этих служащих.

Позже в антикоррупционном центре сообщили о задержании шестерых подозреваемых. Речь идет о замруководителя управления архитектуры, двух его подчиненных, а также об одном техническом эксперте и двух посредниках.

За что арестовали фигурантов дела?

Сотрудники примэрии подозреваются в том, что, по данным следствия, способствовали выдаче документов на различные типы построек в Кишиневе.

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Согласно материалам дела, за такие услуги нуждающиеся в справках люди платили внушительные суммы посредникам, которые, в свою очередь, передавали часть денег чиновникам управления архитектуры примэрии. За время расследования зарегистрированы десятки подобных случаев. В частности, заинтересованным лицам удалось таким образом узаконить пристройки, расположенные в разных секторах Кишинева, добиться расширения нескольких коммерческих центров и строительства мансард, террас, коттеджей, а также приобретения земель под парковки и так далее.