15:32 22 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD16.99
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.60
Поиск
Хор лицея имени Богдана Петричейку Хаждеу

Лицею имени Богдана Петричейку Хаждеу – 55!

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
Получить короткую ссылку
5120

В кишиневском лицее имени Богдана Петричейку Хаждеу - праздник, 55 лет с момента основания.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Часто мы вспоминаем известное издревле выражение — "Не для школы, но для жизни учимся". Хотя, именно школа становится для каждого из нас основой, где закладываются ценности, помогающие найти себя в жизни и добиваться поставленных задач.

Как часто мы вспоминаем о родных школьных стенах, о педагогах, которые делились с нами знаниями не только в сфере преподаваемых ими дисциплин, но и о жизни в целом? Для выпускников кишиневского лицея имени Богдана Петричейку Хаждеу в эти дни, на 55-летие школы, как раз представилась такая возможность — собраться вместе, чтобы предаться воспоминаниям о годах, проведенных вместе, встретиться с любимыми педагогами и снова выразить им слова благодарности. Ведь только по прошествии многих лет мы понимаем настоящую ценность их вклада в наше становление.

Когда-то лицей имени Хаждеу назывался русской средней школой № 55. Основана она была в 1963 году на знаковой для многих кишиневцев улице Роз. Город в то время активно рос и развивался, поэтому уже в 1976 году желающих учиться в "пятьдесятпятке", — как ее до сих пор любовно называют бывшие выпускники прежних лет и преподаватели, — стало настолько много, что муниципалитет принял решение возвести новый корпус. Школа тогда работала в три смены, при ней действовали музыкальная студия, хор. Именно здесь начинал творить знаменитый сегодня Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз".

Приняв имя выдающегося молдавского и румынского писателя литератора, историка и публициста Богдана Петричейку Хаждеу, лицей стал местом, где память и наследие об этом человеке сохраняется и приумножается. Отдельное место образ Хаждеу занимает в музее лицея.

"Немало тех, кто прославил нашу школу за рубежом, но большинство нынешних лицеистов, насколько нам известно, связывают свое будущее с Молдовой. Ребята участвуют в конкурсах, побеждают на олимпиадах. Например, два года подряд наши дети завоевывают призовые места на республиканских олимпиадах по румынскому языку. Но главное, что они вместе с учителями и родителями продолжают замечательные традиции этого учебного заведения, заложенные в прежние годы", — рассказала директор лицея имени Хаждеу Светлана Михайлеску.

Школа получила статус лицея в 1996 году. Тогда дети учились по трем профилям — гуманитарному, биолого-химическому и физико-математическому. Затем это учебное заведение стало теоретическим лицеем с двумя профилями — гуманитарным и реальным.

"В этом году родителей, желающих отдать своих детей учиться в наш лицей, стало заметно больше, благодаря чему впервые за многие годы сформированы три первых класса. Сегодня у нас — 24 класса, 610 ребят, это на 25 человек больше, чем в прошлом году", — отметила Светлана Анатольевна.

В день 55-летия школы в родные классы приходят педагоги-ветераны — те, кто всю жизнь посвятил обучению и становлению многих и многих представителей каждого нового поколения. Светлана Михайлеску показывает грамоты, которые она торжественно вручит в этот день своим старшим коллегам, и называет их имена.

"Учитель физики Глеб Кирсанов со дня основания школы и до самой пенсии работал здесь. Лилия Искра, Нина Харченко, Лариса Небесная, — внук которой, кстати, учится у нас, дочка ее здесь тоже училась, — это далеко неполный список имен тех, с кого нынешние преподаватели берут пример", — перечисляет Светлана Анатольевна своих старших коллег.

По словам директора, из более, чем 60-ти педагогов лицея около 20-ти начали здесь работать до середины 90-х. Тридцать девять лет трудится в этом дружном талантливом коллективе Валентина Трач. Выпускница "пятьдесятпятки" Елизавета Морарь 30 лет работает в родных стенах учителем начальных классов. Многие годы обучают детей в лицее Хаждеу Тамара Казак, Наталья Ильина, Валентина Нестерова и многие другие. Каждый из них поистине заслуживает отдельного разговора — столь ценен их личностный и профессиональный опыт.

"Как вы уже поняли, в нашем лицее — целые династии, причем, не только родителей и детей, учившихся здесь, но и преподавателей. Например, еще один наш заслуженный педагог, учитель истории и гражданского воспитания Нина Северина, — дочь Нелли Владимировны Катаевой, работавшей замдиректора и директором этой школы", — замечает Светлана Михайлеску.

Нина Евгеньевна, в свою очередь, сообщила о том, что ее мама, Нелля Катаева, пришла в 55-ю школу в 1969 году.

"Двадцать три года она проработала учителем, а с 1983-го по 1986-й возглавляла нашу школу. Маму всегда отличала честность, глубокая порядочность, конечно же, любовь к детям — педагогу без этого никак! Она всегда стремилась привнести в работу что-то новое, нужное учащимся", — отметила Нина Северина.

Лицей имени Хаждеу, — 55-я школа, — стал вторым домом практически для всей семьи нашей собеседницы. Здесь учились ее супруг, сын и невестка. Иными словами, эта школа стала не только средой для получения знаний, но и местом для создания крепких семейных отношений. Выходит, недаром говорят, что именно школа формирует нашу жизнь, мировоззрение и ценности.

Еще раз поздравляем со знаковой датой кишиневский лицей имени Богдана Петричейку Хаждеу, а его педагогам желаем новых сил и достижений на профессиональном поприще. И главное, — чтобы весь их труд всегда находил отражение в воспитанниках и был продолжен теми, чье призвание — учить.

По теме

Календарь школьных каникул 2018-2019
Парламент Молдовы даст возможность студентам и школьникам создавать законы
Круду: сколько средств выделяется в Молдове на каждого школьника
Психолог: что делать, если ребенок не хочет идти в школу или детский сад
Теги:
педагоги, школа, учителя, лицей имени Хаджеу, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Девушка-доброволец Земессардзе
    Награда за смелость

    В Латвии прошедшим добровольное военное обучение студентам будут выплачивать 2,5 тысячи евро в качестве компенсации.

  • Демонтаж камней еврейских надгробий в Шяуляе
    Время собирать камни

    Самоуправление литовского Шяуляя демонтирует памятные камни с еврейских надгробий, использованные в строительстве городской лестницы.

  • Люди с флагом Украины в Киеве
    Работать не разрешали

    По статистике МВД Эстонии, 94% приехавших по безвизу в страну украинцев сделали это с целью краткосрочного трудоустройства, а не туризма.

  • Археологические раскопки, фото из архива
    Седая древность

    Почему Гусарская область Азербайджана, где долгие годы не проводились раскопки, вновь оказалась в центре внимания археологов – в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин после заседания Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе
    Без темных углов

    Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об атмосфере взаимного доверия между ним и президентом России Владимиром Путиным.

  • Девушка примеряет диадему, иллюстративное фото
    И просто красавица

    Депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны представит Казахстан в финале конкурса "Топ модель СНГ-2018" в Армении.

  • Завод Электроцинк
    Время пришло

    Глава Владикавказа потребовал у руководства Уральской горно-металлургической компании перенести завод "Электроцинк" на Урал.

  • Девушка-доброволец Земессардзе
    Награда за смелость

    В Латвии прошедшим добровольное военное обучение студентам будут выплачивать 2,5 тысячи евро в качестве компенсации.

  • Демонтаж камней еврейских надгробий в Шяуляе
    Время собирать камни

    Самоуправление литовского Шяуляя демонтирует памятные камни с еврейских надгробий, использованные в строительстве городской лестницы.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кандидатка от Тайланда на звание Мисс Земля-2018 во время фотосессии у бассейна.
Мужчины - в восторге: фото у бассейна кандидаток на звание "Мисс Земля"
Хозяин решил разыграть своих собак и спрятался под водой
Хозяин решил разыграть своих собак и спрятался под водой - смешное видео
Ядерное оружие – какое, где и сколько
Какие страны и в каком количестве владеют ядерным оружием

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться