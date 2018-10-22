Лицею имени Богдана Петричейку Хаждеу – 55!

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Часто мы вспоминаем известное издревле выражение — "Не для школы, но для жизни учимся". Хотя, именно школа становится для каждого из нас основой, где закладываются ценности, помогающие найти себя в жизни и добиваться поставленных задач.

Как часто мы вспоминаем о родных школьных стенах, о педагогах, которые делились с нами знаниями не только в сфере преподаваемых ими дисциплин, но и о жизни в целом? Для выпускников кишиневского лицея имени Богдана Петричейку Хаждеу в эти дни, на 55-летие школы, как раз представилась такая возможность — собраться вместе, чтобы предаться воспоминаниям о годах, проведенных вместе, встретиться с любимыми педагогами и снова выразить им слова благодарности. Ведь только по прошествии многих лет мы понимаем настоящую ценность их вклада в наше становление.

Когда-то лицей имени Хаждеу назывался русской средней школой № 55. Основана она была в 1963 году на знаковой для многих кишиневцев улице Роз. Город в то время активно рос и развивался, поэтому уже в 1976 году желающих учиться в "пятьдесятпятке", — как ее до сих пор любовно называют бывшие выпускники прежних лет и преподаватели, — стало настолько много, что муниципалитет принял решение возвести новый корпус. Школа тогда работала в три смены, при ней действовали музыкальная студия, хор. Именно здесь начинал творить знаменитый сегодня Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз".

Приняв имя выдающегося молдавского и румынского писателя литератора, историка и публициста Богдана Петричейку Хаждеу, лицей стал местом, где память и наследие об этом человеке сохраняется и приумножается. Отдельное место образ Хаждеу занимает в музее лицея.

"Немало тех, кто прославил нашу школу за рубежом, но большинство нынешних лицеистов, насколько нам известно, связывают свое будущее с Молдовой. Ребята участвуют в конкурсах, побеждают на олимпиадах. Например, два года подряд наши дети завоевывают призовые места на республиканских олимпиадах по румынскому языку. Но главное, что они вместе с учителями и родителями продолжают замечательные традиции этого учебного заведения, заложенные в прежние годы", — рассказала директор лицея имени Хаждеу Светлана Михайлеску.

Школа получила статус лицея в 1996 году. Тогда дети учились по трем профилям — гуманитарному, биолого-химическому и физико-математическому. Затем это учебное заведение стало теоретическим лицеем с двумя профилями — гуманитарным и реальным.

"В этом году родителей, желающих отдать своих детей учиться в наш лицей, стало заметно больше, благодаря чему впервые за многие годы сформированы три первых класса. Сегодня у нас — 24 класса, 610 ребят, это на 25 человек больше, чем в прошлом году", — отметила Светлана Анатольевна.

В день 55-летия школы в родные классы приходят педагоги-ветераны — те, кто всю жизнь посвятил обучению и становлению многих и многих представителей каждого нового поколения. Светлана Михайлеску показывает грамоты, которые она торжественно вручит в этот день своим старшим коллегам, и называет их имена.

"Учитель физики Глеб Кирсанов со дня основания школы и до самой пенсии работал здесь. Лилия Искра, Нина Харченко, Лариса Небесная, — внук которой, кстати, учится у нас, дочка ее здесь тоже училась, — это далеко неполный список имен тех, с кого нынешние преподаватели берут пример", — перечисляет Светлана Анатольевна своих старших коллег.

По словам директора, из более, чем 60-ти педагогов лицея около 20-ти начали здесь работать до середины 90-х. Тридцать девять лет трудится в этом дружном талантливом коллективе Валентина Трач. Выпускница "пятьдесятпятки" Елизавета Морарь 30 лет работает в родных стенах учителем начальных классов. Многие годы обучают детей в лицее Хаждеу Тамара Казак, Наталья Ильина, Валентина Нестерова и многие другие. Каждый из них поистине заслуживает отдельного разговора — столь ценен их личностный и профессиональный опыт.

"Как вы уже поняли, в нашем лицее — целые династии, причем, не только родителей и детей, учившихся здесь, но и преподавателей. Например, еще один наш заслуженный педагог, учитель истории и гражданского воспитания Нина Северина, — дочь Нелли Владимировны Катаевой, работавшей замдиректора и директором этой школы", — замечает Светлана Михайлеску.

Нина Евгеньевна, в свою очередь, сообщила о том, что ее мама, Нелля Катаева, пришла в 55-ю школу в 1969 году.

"Двадцать три года она проработала учителем, а с 1983-го по 1986-й возглавляла нашу школу. Маму всегда отличала честность, глубокая порядочность, конечно же, любовь к детям — педагогу без этого никак! Она всегда стремилась привнести в работу что-то новое, нужное учащимся", — отметила Нина Северина.

Лицей имени Хаждеу, — 55-я школа, — стал вторым домом практически для всей семьи нашей собеседницы. Здесь учились ее супруг, сын и невестка. Иными словами, эта школа стала не только средой для получения знаний, но и местом для создания крепких семейных отношений. Выходит, недаром говорят, что именно школа формирует нашу жизнь, мировоззрение и ценности.

Еще раз поздравляем со знаковой датой кишиневский лицей имени Богдана Петричейку Хаждеу, а его педагогам желаем новых сил и достижений на профессиональном поприще. И главное, — чтобы весь их труд всегда находил отражение в воспитанниках и был продолжен теми, чье призвание — учить.