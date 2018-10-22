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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Кирилл впервые посетит две епархии в Молдове

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Общество
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Как отмечают в РПЦ, Патриарх Кирилл 27-28 октября впервые посетит две епархии в Молдове.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Стали известны детали визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в  Молдову 27-28 октября. Он впервые посетит две епархии Православной церкви Молдовы, сообщает РИА Новости.

"27-28 октября состоится ранее запланированный визит святейшего патриарха Кирилла в пределы Православной церкви Молдовы. В этот раз предстоятель Церкви посетит две епархии, которые он ранее не посещал",- сказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

По его словам, именно в этом заключается основная цель визита.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Главная задача Патриарха - встретиться с православными верующими Молдовы", - заявил Волков.

Молебен на центральной площади Комрата

По словам Волкова, ожидается, что в субботу патриарх посетит Комрат, где совершит молебен на центральной площади, обратится со своим словом к верующим и благословит их. На следующий день, в воскресенье, предстоятель РПЦ будет совершать Божественную литургию в Бельцах и также обратится со своим посланием к молдавскому народу.

Духоподъемное значение для всей молдавской паствы

"В ходе визита ожидаются встречи патриарха с государственными властями республики, которые, как мы знаем, уделяют особое внимание этому визиту, придают ему высокое значение. Для патриарха во время подобных визитов всегда важны общение с паствой, совместная молитва, и именно ради этого он собирается посетить Молдову. Конечно же, визит предстоятеля Русской церкви в Молдавию будет иметь особое духоподъемное значение для всей молдавской паствы", - добавил пресс-секретарь предстоятеля.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Большинство граждан страны исповедуют православие, являясь членами Православной церкви Молдовы (в составе РПЦ).

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Изначально было запланировано, что визит продлится четыре дня, однако позже он был сокращен - до двух.

До этого последний визит патриарха Кирилла в Молдову состоялся в 2013 году. А в целом Патриарх Кирилл ранее дважды совершал визиты в республику — в 2011 и 2013 годах.

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