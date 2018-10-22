Аварийная служба "Кишинэу-газ" получила новые автомобили

Каждый день диспетчеры принимают до 80 звонков об аварийных ситуациях в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Автомобильный парк аварийной службы "Кишинэу-газ" пополнился тремя новыми машинами Mitsubishi L200, которые оснащены всем необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам директора "Кишинэу-газа" Руслана Гарбалы, из 11 специальных машин службы "904" уже было обновлено четыре автомобиля.

Передача ключей бригадам службы "904" стала поводом для проведения общей проверки технического состояния аварийно-диспетчерской системы в столице. Была проведена сверка работы внутренней службы защиты и предупреждения, службы технадзора, службы защиты подземных газопроводов.

Ежедневно в аварийно-диспетчерскую службу "Кишинэу-газ", которая работает в круглосуточном режиме, в среднем поступает от 60 до 80 звонков, еще от 15 до 25 – это вызовы в ночное время. Большая часть из них связана с аварийными ситуациями. По таким сигналам незамедлительно выезжают аварийные бригады.