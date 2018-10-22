Мэрия Кишинева решила не доводить дело до конфуза и нашла оригинальный метод

Власти города решили не доводить ситуацию с новогодней елью до конфуза и нашли оригинальный метод.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Главную площадь Кишинева на зимние праздники украсит искусственная ель. Такое решение приняли столичные власти, опираясь на результаты социологического опроса.

"Жители Кишинева хотят, чтобы на площади Великого национального собрания на зимние праздники установили искусственную ель. Это следует из результатов опроса, проведенного 5-15 октября этого года на официальной странице Facebook примэрии Кишинева", - сообщили в пресс-службе столичной администрации.

В соцопросе приняли участие три с половиной тысячи граждан и порядка 87% респондентов высказались за установку искусственной новогодней елки.

"Примэрия Кишинева начнет процедуру покупки искусственной ели", - отметили в городской администрации.

Елочные скандалы

Проблемы с новогодними елками на главной площади Кишинева возникают каждый год и сопровождаются настоящими скандалами. То ель недостаточно высока, то недостаточно пушиста и ветвиста, то корявая. В прошлом году выбор главного хвойного атрибута зимних праздников также не обошелся без конфуза. Главную площадь столицы должна была украсить "зеленая красавица" из Украины, правда, в Кишинев вместо пушистой доставили истрепанную долгой дорогой ель.

После установки дерева столичные власти приняли решение незамедлительно заменить главный символ зимних праздников. На смену украинской ели кишиневская администрация срочно нашла отечественную.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе официально зажгли огни на рождественской ели

Многие жители столицы на фоне этого елочного конфуза высказывали мнение о том, что лучше приобрести искусственную ель.

Примэрия решает проблемы Кишинева в Facebook

Уже не в первый раз проблемы, перманентно происходящие в Кишиневе, столичная администрация пытается решить необычным образом.

К примеру, вопрос с передвижением велосипедистов администрация решила, обустроив дорожки, которые пролегают аккурат через столбы, а извечную проблему с ямами столичные власти пытаются устранять с завидной частотой и в любую погоду. Последствия таких дорожных работ все прекрасно видели – ремонт "с иголочки" на улице Алба-Юлия не продержался и месяца и после первого дождя обнажил некачественную работу. Все это - наследие, оставшееся Кишиневу после долгого управления столицей либерала Дорина Киртоакэ, который сейчас проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам.

Почему в Кишиневе мало хороших дорог>>>

Отметился Киртоакэ и на бульваре Штефана чел Маре, так как после ремонта главной дорожной артерии Кишинева тоже нашли изъяны – жители столицы отметили волнообразный асфальт и "лысую" разметку. Фотографиями и негативными комментариями кишиневцы делились в социальных сетях. Но и в этой конкретной ситуации примэрия повела себя как всегда изобретательно, и несмотря на настроения в обществе, решила провести на своей официальной странице в Facebook опрос. В столичной администрации решили узнать у пользователей сети, что они думают о качестве работ по асфальтированию бульвара Штефана чел Маре, предоставив кишиневцам лишь два варианта ответа: "Хорошее" качество и "Не очень".

© Photo: Primăria Municipiului Chișinău Опрос примэрии Кишинева о качестве ремонтных работ на бульваре Штефана чел Маре

Пользователей возмутила такая постановка вопроса, а еще больше - скудные варианты ответов. В итоге 82% респондентов отметили, что качество ремонта нельзя назвать хорошим. Вот только, что изменилось после проведения этого "исследования"?