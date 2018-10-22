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Дорожный знак

Когда в центре Кишинева появятся платные парковки?

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Столичные власти в скором времени представят новый проект платных парковок в Кишиневе: в первую очередь такие стоянки могут появиться в центральном секторе города.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Кишинев похож на одну большую и абсолютно не регламентируемую парковку, - автомобили оставляют на тротуарах, улицах и во дворах домов.

Авто, архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
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Дети и взрослые в буквальном смысле снуют между машинами, которые в хаотичном порядке выстроились почти везде. В то же время кареты скорой помощи и пожарные расчеты в некоторых случаях остаются заблокированными именно по причине неправильной парковки.

На протяжении двадцати лет власти Кишинева обещают принять меры для решения больного для столицы вопроса, но в городе так ничего и не изменилось. Автостоянки остались стихийными и никем не регулируемыми: парковочных мест мало, водители оставляют машины там, где посчитают нужным.

Кишинев докатился до парковочного хаоса

Как заявил Sputnik замглавы генерального управления общественного транспорта и путей сообщения примэрии (мэрии) Кишинева Олег Караман, на данный момент количество автомобилей в молдавской столице значительно возросло, а существующая инфраструктура не предусматривает парковочные места для такого числа машин. По словам чиновника, на данный момент нет какой-либо стратегии, которая регулировала бы эту область.

"Парковки обустраиваются по просьбе жителей города и только в том случае, если параметры улиц позволяют. Отсутствие регламентированной стоянки не дает право водителю парковаться на тротуаре или прямо на проезжей части. В противном случае это является нарушением правил дорожного движения", - сказал Караман.

ДТП, архивное фото.
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Другая стратегия

Ранее одна из международных компаний разработала стратегию по общественным платным парковкам в Кишиневе, однако это предложение не было реализовано из-за скандала, связанного с мошенническими схемами и экс-примаром столицы Дорином Киртоакэ. Бывший градоначальник проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам, одно из которых как раз о платных стоянках.

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Караман рассказал, что 4 октября управление общественного транспорта и путей сообщения предложило мунсовету аннулировать ранее разработанную стратегию.

"Мы взяли обязательство представить в скором времени новый взгляд на вопрос о платных парковках в Кишиневе, в первую очередь в центральной зоне города, а затем, возможно, и в других частях столицы… Мы находимся на этапе разработки этой стратегии", - отметил собеседник.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам чиновника, примэрия в течение двух последних лет занимается модернизацией общественного транспорта, а именно обновлением троллейбусного парка. Как отметил Караман, сейчас организуются тендеры по закупке автобусов. Он добавил, что также в процессе разработки находится проект по электронной системе оплаты в транспорте.

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"Работаем над тем, чтобы стимулировать граждан пользоваться общественным транспортом. Думаю, что когда появится и будет работать и служба МВД по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей совместно с нашей стратегией по платным парковкам, то в целом мы сможем изменить ситуацию в этом смысле", - сказал Караман.  

С полной версией интервью замглавы генерального управления общественного транспорта и путей сообщения примэрии можно ознакомиться здесь.

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