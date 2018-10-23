Освобождение от домашнего задания: что думают молдавские учителя

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Преподаватель румынского языка Марианна Пырцак в комментарии Sputnik поделилась своими впечатлениями от новых правил по выполнению домашнего задания учащимся. С 1 сентября этого года молдавским школьникам задают меньше на дом.
Новые правила дети восприняли с энтузиазмом
По мнению Пырцак, учащиеся с большим энтузиазмом восприняли новые правила, касающиеся домашнего задания. Учитель считает, что с начала нового учебного года школьники стали ответственнее и внимательнее на уроках.
"За месяц мы добились, возможно, большей мотивации, чем могли за год. Дети получают домашнее задание, но только в другой манере – прослушивание или просмотр материала, после чего в начале урока они рассказывают о своих эмоциях. Важную роль играет и преподаватель, который должен понять, что у учеников больше нет такого домашнего задания, как было раньше. Некоторым это трудно принять", — сказала собеседница.
Педагог, которая посвятила преподавательской деятельности 20 лет, отметила, что учащиеся должны быть очень внимательными во время занятий, чтобы успешно сдавать тестирования. Она также раскрыла свой секрет, как воспитать в учениках ответственность.
Дополнительные задания — по желанию
"У детей есть дополнительные тетради для учебников, по которым они учатся. В конце занятия я им говорю следующее: если у кого-то есть желание, то может сделать на выходных несколько упражнений из тетради по теме, которую изучали на уроке", — поделилась Пырцак.
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Она отметила, что у нее нет в классе детей, которые приходят неподготовленными. "Ученики гораздо более ответственны, когда у них есть свобода выбора", — заключила педагог.
С полным интервью преподавателя можно ознакомиться здесь.
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