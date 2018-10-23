В Молдове вырастут зарплаты бюджетников

Правительство республики готово увеличить с 1 декабря этого года зарплаты бюджетникам на 20, 50 и 90%: с чем связан этот рост?

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Правительство с декабря этого года увеличит заработную плату некоторым категориям бюджетников на 20, 50 и в некоторых случаях даже на 90 процентов. Соответствующее заявление сделал во вторник лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк на еженедельном брифинге.

Как отметил лидер демократов, на данном этапе в республике наблюдается экономический рост, и это позволяет сделать так, чтобы люди почувствовали данные изменения, как говорится, на собственном кармане.

"Значительный рост заработной платы благодаря этой реформе ощутят свыше 150 тысяч бюджетников", - сказал он.

По его словам, выплаты повысят сотрудникам сектора образования, сферы здравоохранения, социальной помощи, а также служащие местной публичной власти.

"Для этих категорий бюджетников зарплата увеличится на 20, 50 и в некоторых случаях даже на 90 процентов", - отметил Плахотнюк.

Он добавил, что на данный момент из 200 тысяч служащих порядка 36 тысяч получают заработную плату ниже прожиточного минимума, то есть меньше двух тысяч леев.

"Благодаря этой реформе ни один бюджетник в Молдове не будет получать зарплату ниже двух тысяч леев. Подобные изменения, то есть рост на 20, 50 и 90 процентов, вступят в силу с 1 декабря 2018 года. Ежегодно правительство обязуется повышать зарплату", - сказал лидер Демпартии.

Дополнительную информацию об этой реформе, как отметил глава Демпартии, представит правительство в ближайшие дни. Он также заявил, что весной 2019 года планируется проведение второго этапа реформы.

Какие зарплаты получают жители Молдовы?

Во втором квартале 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила шесть тысяч 369,8 лея (375 долларов по текущему курсу Нацбанка страны), что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Зарплата банковского клерка чуть ли не вдвое-втрое превышает ежемесячные выплаты педагога или врача.

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Средний размер прожиточного минимума в первом семестре 2018 года составил тысячу 895,7 лея на человека в месяц (112 долларов по действующему курсу Нацбанка Молдовы), а на пенсионера – тысячу 589 леев (94 доллара).

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Ежемесячный располагаемый доход населения по итогам первого квартала 2018 года составил в среднем на одного человека две тысячи 353 лея (80 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы — ред.).

Согласно официальным данным, основным источником дохода жителей республики остается заработная плата — 40,8% от общего объема. На втором месте расположились социальные выплаты, включая пенсии, — 23,9%. Тройку основных источников доходов замыкают денежные переводы из-за рубежа — 17,5%. Доходы от индивидуальной деятельности в сельском хозяйстве и от частного бизнеса немногим превышают десять процентов.

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На что жители Молдовы тратят деньги?

По статистике, львиная доля расходов наших сограждан приходится на питание, то есть живем по принципу — работай для того, чтобы прокормить семью. Довольно значительная часть затрат отводится и на оплату коммунальных услуг. И на третьем месте расходов — одежда и обувь. Следом в списке — затраты на здравоохранение, связь и транспорт. А вот меньше всего люди в нашей стране тратят на образование.