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Антиквариат. Архивное фото

За ввоз старинных книг из Дании гражданке Молдовы грозит тюрьма

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Что нужно знать, чтобы не попасть за решетку при провозе через границу культурных ценностей.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Две книги, изданные более 100 лет назад, были обнаружены таможенниками на КПП Леушень в микроавтобусе, который возвращался в Молдову из Дании.

Книги, напечатанные в 1875 и 1895 годах, были спрятаны под одним из пассажирских сидений. В ходе расследования отыскалась и их владелица — 25-летняя женщина, проживающая в Каушанах.

Обе книги были переданы для проведения экспертизы в Национальный исторический музей Молдовы. Если экспертиза установит, что они являются культурными ценностями, то против неудачливой контрабандистки будет возбуждено уголовное дело.

Основная ценность этих книг, судя по всему, может заключаться разве что в годе их издания. Одна из книг — это справочник по технологии производства на шведском языке. Вторая — учебник по графическому искусству на немецком языке.

При этом наказание за незадекларированный провоз через границу культурных ценностей достаточно тяжелое — строже, чем за обычную контрабанду. Нарушителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Что считается культурными ценностями по версии ООН

Между тем, вопрос, что именно считается культурными ценностями, а что нет, может трактоваться достаточно широко. И здесь есть вопрос, потому что именно от трактовки этого понятия зависит, будет человек отправлен за решетку, или останется на свободе.

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В Уголовном кодексе РМ, на который ссылается Таможенная служба, на этот счет ничего прямо не говорится — хотя наказанию за их незаконный провоз посвящена целая статья. За расшифровкой понятия "культурные ценности" УК отправляет читателей к Конвенции ООН от 14 ноября 1970 года "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности".

Что нужно знать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на границе

Кроме Конвенции ООН ответы на вопрос о том, что такое культурные ценности и как их провозить через границу, стоит поискать и в национальном законодательстве.

Этой теме посвящена целая обширная статья в Законе "О порядке ввоза в Республику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами" № 1569-XV от 20 декабря 2002 года.

Монеты XIX века (архивное фото)
© Photo: Таможенная служба Молдовы
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Заметим, что понятие "культурных ценностей" и в национальном законе выглядит предельно расплывчатым. "Культурные ценности - представляющие ценность, по определению компетентного органа, произведения литературы, предметы искусства, науки, культуры и религии". То есть, как решит неизвестный "компетентный орган" — так тому и быть.

Попросту говоря, если вы хотите ввезти в Молдову что угодно старое, или необычное, или просто непонятное — лучше по каждому предмету проконсультироваться с экспертом.

Вывозить ничего нельзя

Но если предмет был признан культурной ценностью, то все проясняется. Например, согласно статье 9 этого закона, незадачливая жительница Молдовы, которая пыталась провезти через границу Молдовы две старинные книги, должна была получить в Дании специальное разрешение, выданное "компетентным органом государства-отправителя" и заплатить все положенные пошлины.

Заметим сразу, что речь идет исключительно о ввозе в страну. Вывозить культурные ценности с территории Молдовы физическим лицам запрещено законом.

Старинные серебряные монеты
© Sputnik / Валерий Шустов
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А если предмет вызывает сомнения в смысле его принадлежности к культурному наследию, то при выезде на границе Молдовы придется предъявить специальное разрешение от министерства образования, культуры и исследований — что это не культурная ценность.

Между прочим, "ретроавтомобилем", по закону, является "автотранспортное средство любого типа и любой марки, выпущенное более 30 лет назад и представляющее культурное достояние прошлых эпох".

То есть, дедушкины "Жигули-копейка" — это несомненная культурная ценность.

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Теги:
антиквариат, книги, контрабанда
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