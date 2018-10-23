Метеорологи сообщили о новой опасности: введен "желтый код"

В Молдове меняется погода, без лишней надобности лучше не выходить на улицу.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром.

"В среду, 24 октября, ожидается усиление ветра западного направления. Порывы достигнут 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Предупреждение будет действовать во всех районах республики в течение суток.

Что нельзя делать в такую погоду?

Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев. Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.

В период действия предупреждения рекомендуется не покидать без лишней необходимости здания, не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с архитектурными элементами, которые могут упасть.

Также рекомендуется не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.

Специалисты обращают внимание, что ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.