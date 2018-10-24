В полиции объяснили, за что в Молдове водитель может остаться без машины

Важная информация для водителей: представитель полиции рассказал о всех возможных вариантах, когда автовладелец может остаться без транспортного средства.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Глава юридического отдела Национального инспектората по патрулированию Вячеслав Сырбу в комментарии Sputnik детально пояснил, в каких случая водитель может остаться без машины и авто эвакуируют на спецстоянку.

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"В июне этого года правительство Республики Молдова утвердило положение о способе эвакуации, транспортировки и размещении на специальной парковке транспортных средств, которые попали под административное нарушение. Согласно регламенту, есть несколько соответствующих критериев", — сказал Сырбу.

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По его словам, во-первых, машину могут отправить на штрафстоянку, когда водителю запретили садиться за руль. Это происходит, когда автовладельца остановили в состоянии алкогольного опьянения, или, когда у него нет водительского удостоверения/документа, подтверждающего собственность автомобиля, или, в случае, если транспортное средство с приднестровскими номерными знаками, а его владелец не прописан на территории Левобережья, а также, если машина с иностранными номерными знаками превысила сроки пребывания на территории республики (180 дней).

Он отметил, что, во-вторых, машину могут отправить на штрафстоянку, если создаются препятствия для передвижения транспортных средств с приоритетным режимом – скорая, полиция, пожарные, а также автомобили газовой службы, электрокомпании, а также предприятия Autosalubritate, которая отвечает за вывоз мусора.

"Закон также предусматривает, что мера по эвакуации транспортных средств может применяться в том случае, когда автомобиль неправильно припаркован", — подчеркнул Сырбу, добавив, что только процедуру эвакуации, транспортировки и размещения на спецстоянке может проводить только служба государственной охраны МВД.

С полным интервью Главы юридического отдела Национального инспектората по патрулированию можно ознакомиться здесь.