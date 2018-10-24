13:25 24 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.05
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон встретился с проживающим в Кишиневе гражданином Республики Камерун Нана Теуффа Видалом Джозепом

Что пообещал Додон мужчине, который во время взрыва в Кишиневе потерял семью

© Facebook / Dodon Igor
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (47)
8610

Молдавский президент пообщался с гражданином Камеруна, который лишился супруги и ребенка во время взрыва в жилом многоквартирном доме в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с проживающим в Кишиневе гражданином Республики Камерун Нана Теуффа Видалом Джозепом, который потерял четырехлетнего ребенка и жену во время взрыва в жилом доме в столичном секторе Рышкановка.

Как написал молдавский лидер по итогам беседы, Видал Джозеп сообщил ему, что, будучи гражданином Республики Камерун и обладая лишь временным видом на жительство в Молдове, он рискует не получить доступа к могилам супруги и ребенка.

"Считаю неправильным и негуманным, чтобы человеку, который потерял всю семью в результате трагедии, не дали возможность посетить могилы родных и продолжить жить в стране, в которой он находится последние семь лет", - отметил Додон.

По словам президента, в ответ на обращение Нана Теуффа Видала Джозепа с просьбой предоставить ему гражданство Республики Молдова он заверил его, что окажет всю необходимую помощь в кратчайшие сроки.

"Отмечу, что Благотворительный фонд Din Suflet оказал необходимую помощь для погребения членов семьи данного гражданина. Выразил поддержку господину Видалу Джозепу и сообщил ему, что необходимая помощь будет оказываться ему и в дальнейшем", - отметил Додон.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе. Архивное фото
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Фото: как сейчас выглядит многоэтажка на Рышкановке, где произошел взрыв

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Выживший при взрыве на Рышкановке: погибшая женщина долго звала на помощь>>>

Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.

Когда жильцы дома вернутся в квартиры?

Как сообщили ранее в правительстве Молдовы, "до 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания".

"То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, больше остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (47)

По теме

У пострадавших от взрыва в Кишиневе появился новый источник помощи
Когда жильцы дома на Рышкановке, где произошел взрыв, вернутся в квартиры
Теги:
Взрыв, Президент Игорь Додон, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зал Рижского окружного суда, где проходило рассмотрение дела Александра Гапоненко
    "Просто стыдно"

    Объявление о вакансии консультанта в Рижский окружной суд вызвало бурю злобных насмешек у пользователей соцсетей.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Господин премьер-министр

    Во время заседания в Палате общин лидер Лейбористской партии Великобритании перепутал должность и пол президента Литвы Дали Грибаускайте.

  • Дата-центр IT-парка
    Мы вас научим!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поведала жителям острова Вануату о преимуществах цифрового общества и кибербезопасности.

  • Президент-отель в Минске
    "Щит Союза"

    Оборонные ведомства Беларуси и России обсудят в Минске вопросы обеспечения военной безопасности Союзного государства.

  • Нино Бурджанадзе в своем рабочем кабинете
    Решительный шаг

    Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе объяснила, почему новый президент не будет готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

  • Горы Абхазии
    На страже природы

    Как работает природоохранная прокуратура Абхазии, какие нарушения выявляет, и какие пробелы существуют в законе – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рентгеновский снимок родригесской летучей лисицы в Орегонском зоопарке
Угадай, кто я: зоопарк в Орегоне опубликовал рентгеновские фото животных
Как ночная бабочка и комар высасывают у птицы слезы и кровь
Видео: как ночная бабочка и комар высасывают у птицы слезы и кровь
C-400
Все о зенитной ракетной системе С-400

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться