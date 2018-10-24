Что пообещал Додон мужчине, который во время взрыва в Кишиневе потерял семью

Молдавский президент пообщался с гражданином Камеруна, который лишился супруги и ребенка во время взрыва в жилом многоквартирном доме в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с проживающим в Кишиневе гражданином Республики Камерун Нана Теуффа Видалом Джозепом, который потерял четырехлетнего ребенка и жену во время взрыва в жилом доме в столичном секторе Рышкановка.

Как написал молдавский лидер по итогам беседы, Видал Джозеп сообщил ему, что, будучи гражданином Республики Камерун и обладая лишь временным видом на жительство в Молдове, он рискует не получить доступа к могилам супруги и ребенка.

"Считаю неправильным и негуманным, чтобы человеку, который потерял всю семью в результате трагедии, не дали возможность посетить могилы родных и продолжить жить в стране, в которой он находится последние семь лет", - отметил Додон.

По словам президента, в ответ на обращение Нана Теуффа Видала Джозепа с просьбой предоставить ему гражданство Республики Молдова он заверил его, что окажет всю необходимую помощь в кратчайшие сроки.

"Отмечу, что Благотворительный фонд Din Suflet оказал необходимую помощь для погребения членов семьи данного гражданина. Выразил поддержку господину Видалу Джозепу и сообщил ему, что необходимая помощь будет оказываться ему и в дальнейшем", - отметил Додон.

Из-за чего произошел взрыв?

Согласно официальной версии правоохранительных органов, взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

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Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.

Когда жильцы дома вернутся в квартиры?

Как сообщили ранее в правительстве Молдовы, "до 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания".

"То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, больше остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.