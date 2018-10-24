Кишинев снова пытается купить 50 новых автобусов

Тендер на покупку автобусов уже проводили, но он оказался неудачным и результаты были аннулированы.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Кишиневский автопарк объявил тендер на закупку 50 новых автобусов. По условиям тендера, автобусы должны соответствовать экологическому стандарту Euro 5/6.

© Sputnik / Miroslav Rotari Когда в центре Кишинева появятся платные парковки?

Заявки на тендер будут принимать до 7 ноября и половина автобусов должна быть поставлена в срок до четырех месяцев с момента выплаты первого транша.

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Критерии отбора заявок — цена, потребление топлива, срок гарантии, мощность мотора и другие.

Тендер на закупку автобусов для Кишиневе уже проводился ранее, однако его результаты были аннулированы, так как поступила всего одна заявка.

В распоряжении кишиневского автобусного парка 124 автобуса. У всех истек срок эксплуатации.