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Часы

Молдова переходит на зимнее время: когда переводить часы

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Правительство Молдовы подтвердило, что страна в выходные перейдет на зимнее время – спать будем на час больше.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Молдова переходит на зимнее время. В ночь в субботы на воскресенье стрелки часов надо будет перевести на час назад. Об этом заявил журналистам в среду премьер-министр республики Павел Филип.

"Время переведем. Распоряжение уже подписано", - сказал Филип.

На вопрос о том, будет ли Молдова придерживаться практики перехода на зимнее и летнее время с учетом, что власти Евросоюза предложили отказаться от перевода часов, премьер отметил, что этот вопрос касается национальных интересов.

"Если придем к выводу, что не стоит переходить на зимнее или летнее время, то не будем переходить. Пока мы находимся на той же волне, что и все страны Европы", - подчеркнул глава кабмина.

Часы
© Sputnik / Rodion Proca
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Как переводить часы?

Переход осуществляется в последнее воскресенье октября по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество.

Переход на зимнее время: советы, как адаптироваться>>>

В этом году переход на летнее время выпал на ночь с 27 на 28 октября. Стрелки часов переводятся на один час назад ровно в 03.00.

После предыдущего перехода на летнее время Кишинев и Москва в течение семи месяцев жили в одном часовом поясе. Теперь разница в один час снова вернется.

Кто первым начал переводить часы?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

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