Тридцать лет выводу войск из Афганистана: в Молдове почтут память павших

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Правительство Молдовы одобрило план подготовки и проведения Дня памяти павших в Афганистане, отмечаемый 15 февраля, когда советские войска были полностью выведены "из-за реки".

В 2019 году исполняется 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана.

Что состоится?

По данным пресс-службы кабмина, главное мероприятие - торжественная церемония возложения цветов, котороая пройдет в Кишиневе, на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память", где увековечены имена 301 военнослужащего советской армии из МССР, погибшего в Афганистане.

В числе других мероприятий – встречи с ветеранами Афганистана, телепередачи, радиоэфиры, тематические выставки.

Около 12,5 тысячи выходцев из Молдовы воевали в Афганистане в составе Ограниченного контингента советский войск.

Помощь ветеранам

Инвалидам из числа ветеранов войны в Афганистане и семьям погибших в той войне будет передана ежегодная единовременная материальная помощь. Также они получат возможность бесплатно пройти медицинское лечение.

В скором времени денежную помощь на строительство, ремонт или покупку жилья получат три ветерана Афганистана, семь участников войны на Днестре и один ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

На эти нужды из госбюджета потратят 492 тысячи леев, которые передадут властям Криулянского (100 тысяч), Каушанского и Рышканского (по 82 тысячи), Кагульского, Фалешсткого, Окницкого, Резинского и Унгенского районов (по 41 тысяче леев).

В этом году на помощь по жилью ветеранам войн и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в госбюджете предусмотрено 8,5 миллиона леев, на данный момент из этой суммы уже выделено два миллиона леев.