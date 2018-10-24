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Премьер Молдовы Павел Филип

Премьер Молдовы о скандале с кокаином: пострадал имидж республики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдавский премьер прокомментировал связь республики с партией кокаина, которую задержали в прибрежных водах Испании.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Глава правительства Молдовы Павел Филип потребовал ужесточить процедуру регистрации судов под молдавским флагом. Поводом для такого заявления стал скандал, произошедший на днях, когда испанские правоохранительные органы обнаружили почти полторы тонны кокаина на корабле, шедшем под молдавским флагом.

Так сказал премьер

Как подчеркнул глава правительства, среди членов экипажа этого судна не было граждан Молдовы.

"Но надо признать, что пострадал имидж нашей страны. Мы обсуждали и раньше, так как это не первый случай с кораблями, которые ходят под флагом республики. Обсуждали регламент, процедуру получения и регистрации кораблей под флагом Молдовы. Думаю, что надо вернуться к этому вопросу. Мы должны точно знать, кто получает это право", - сказал Филип.

Кокаин. Архивное фото
CC0 / Pixabay / stevepb
СМИ: на судне, шедшем под молдавским флагом, везли 1,4 тонны кокаина

По мнению премьера, в данную процедуру, в частности, должно быть вовлечено и министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, которое пока не имеет к этому никакого отношения. "Возможно, по этой причине и происходят подобные проблемы… Видел много спекуляций, что якобы Республика Молдова занимается перевозками кокаина и так далее", - добавил премьер.

Он потребовал, чтобы ответственные органы ужесточили процедуру регистрации кораблей под молдавским флагом и создали функциональный механизм по наблюдению за ними.

Как Молдова ввязалась в скандал?

Как отметил министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич, владелец задержанного испанскими властями корабля – гражданин Грузии. По словам молдавского чиновника, нашей страны этот скандал не касается ни в каком смысле.

"В отношении Молдовы не будут применены никакие санкции в международном плане, потому что факт флага государства не несет ответственность за торговую деятельность владельца судна", - сказал Габурич.

Указанный корабль был предварительно зарегистрирован в Государственном реестре судов Республики Молдова и находился в процедуре выдачи документов на постоянную регистрацию.

Подозреваемый, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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На момент проверки ответственные ведомства изучили историю судна, личность владельца, и из-за отсутствия в списках физических и юридических лиц, попавших под санкции или эмбарго, корабль был принят к предварительной регистрации. После чего эксперты должны были рассмотреть процедуру постоянной регистрации.

"Подобные преступления не зависят от флага, под которым ходит судно, а совершаются экипажем корабля, и в большинстве случаев судовладелец не в курсе этой деятельности", - сказал глава Минэкономики.

Скандальная история

Испанская полиция в 980 морских милях от Канарских островов задержала судно, шедшее под молдавским флагом, на борту которого находились 1,4 тонны кокаина.

Уточняется, что судно Breath прибыло из Турции в Южную Америку, а оттуда через Атлантический океан отправилось в сторону Испании, намереваясь причалить к берегам этой страны. В ходе операции, которую испанская Национальная полиция проводила совместно с ВМС Испании и Управлением по борьбе с наркотиками (агентство в составе министерства юстиции США), были задержаны десять членов экипажа – граждане Украины, Грузии, Болгарии и Турции.

Ананас
© Sputnik / Михаил Фомичев
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Что говорит закон?

Согласно международным договоренностям в области морского транспорта, в случае уголовных преступлений, совершенных на борту судна, применяются законы прибрежного государства, страны, под флагом которой ходит корабль, или государства, гражданами которого являются члены экипажа. Учитывая географическое положение судна во время совершения правонарушения, применяется закон пострадавшего государства или страны, которая наиболее заинтересована в начале расследования.

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В данном конкретном случае судно находилось в территориальных водах Испании (Канарские острова). Таким образом, эта страна считается прибрежной, поэтому и применяется законодательство данного государства. Согласно положениям Конвенции ООН о морском праве, прибрежное государство, законодательство которого было нарушено, может запросить у страны, под флагом которой ходит судно, предоставить необходимую информацию для проведения адекватного расследования.

Руководство молдавского порта Джурджулешты держит связь с испанскими властями, владельцем и оператором судна. Сообщается, что 23 октября регистрация корабля Breath приостановлена в Государственном реестре судов.

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