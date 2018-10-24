Подарки грудничкам будут передавать от правительства Молдовы

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. С первого декабря 2018 года в Молдове при рождении ребенка каждая семья получит от государства набор предметов первой необходимости для новорожденного.

© Sputnik / Константин Чалабов Анна-богатырь: новорожденная девочка поразила своим весом

По данным пресс-службы министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, такое решение было принято в среду на заседании правительства.

Семье с новорожденным ребенком передадут пеленки, боди, детские штаны, водолазку, шапочку, носочки, одеяла и комплект детского постельного белья – все в нейтральных тонах, подходящее как для девочек, так и мальчиков. Также в набор включат пакет подгузников, шампунь, масло, влажные салфетки и плюшевую игрушку. Все эти предметы будут изготовлены на молдавских предприятиях.

Эти подарки будут получать не только семьи граждан Молдовы, но и иностранцев, у которых родились дети в нашей стране.

В 2017 году в Молдове родилось более 30 тысяч детей.