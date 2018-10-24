Кабмин Молдовы решил увеличить размер выплат некоторым категориям граждан

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Молдавские спортсмены, которые отличились на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе (Аргентина), получат денежные премии. Причем сумма выплат окажется гораздо выше, чем в предыдущие годы. Соответствующее решение приняли члены правительства республики на заседании в среду.

Таким образом кабмин намерен повысить привлекательность занятия спортом и мотивацию участников для достижения результатов.

Какие премии получили спортсмены и тренеры?

С этого года размер премии за высокие результаты на юношеских Олимпийских играх составляет: за золотую медаль – 120 тысяч леев (порядка семи тысяч долларов по действующему курс Нацбанка Молдовы), за серебряную – 90 тысяч леев (чуть более пяти тысяч долларов), за бронзовую - 70 тысяч леев (более четырех тысяч долларов). За четвертое место спортсмены получат 50 тысяч леев (около трех тысяч долларов), за пятое - 38 тысяч леев (чуть более двух тысяч долларов), а за шестое - 28 тысяч леев (тысяча 600 долларов). Впервые спортсменов, занявших седьмое или восьмое места, отметят премией в 21 тысячу леев (тысяча 200 долларов) и 16 тысяч (930 долларов), соответственно. Также будут увеличены денежные выплаты тренерам, врачам и массажистам.

Успехи Молдовы

По итогам престижного соревнования в командном зачете Молдова заняла 38 место из 206 стран. Всего в прошедшем в Буэнос-Айресе спортивном событии принимали участие 17 представителей Молдовы. Золото нашей стране принесли пловчиха Татьяна Салкуцан и борец греко-римского стиля Александрин Гуцу. Еще пятеро атлетов заняли четвертые, пятые и шестые места.

На определенном этапе наша команда в общем зачете опережала даже США и Канаду. В итоге Молдова вошла в первые 50 стран, и это отличный результат для государства, где спортивная база развита весьма слабо.

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Следующие юношеские Олимпийские игры пройдут с мая по июнь 2022 года.