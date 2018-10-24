Дела судебные: не всех задержанных судей поместили в изолятор

Лишь половина задержанных в рамках расследования уголовных дел судей будет находиться в изоляторе НАЦ.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы вынес решения о предварительном аресте трех задержанных 23 октября магистратов, а еще двух судей и прокурора поместили под домашний арест. Об этом в среду сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

"По итогам рассмотрения запросов прокуроров суд решил поместить одного судью под 30-дневный арест в изолятор Национального антикоррупционного центра, двух судей – под 20-дневный арест в изолятор НАЦ, а еще двух судей и прокурора – под 30-дневный домашний арест", - сообщили в ведомстве.

Расследование по распоряжению Генпрокурора

В прокуратуре отметили, что расследование инициировано генеральным прокурором Молдовы еще в августе этого года. Дело связано с извлечением выгоды из влияния, пассивной и активной коррупцией.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видео: как молдавские судьи берут взятки

Об операции стало известно 23 октября, когда антикоррупционные органы провели обыски, по итогам которых были задержаны десять человек – трое судей Апелляционной палаты, двое магистратов суда сектора Центр, сотрудник прокуратуры Кишинева, адвокат, судебный ассистент, врач и физлицо, которое проходит обвиняемым по другому делу.

По данным следствия, судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр требовали и получали большие суммы денег за принятие благоприятных решений по многочисленным уголовным делам, которые находились у них на рассмотрении.

Как пояснили в Антикоррупционной прокуратуре, роль адвоката и прокурора заключалась в посредничестве – передаче денег от заинтересованных лиц служителям Фемиды. В прокуратуре добавили, что врач и еще одно физическое лицо, которые подозреваются в причастности к этой схеме, были "клиентами" судей.

Также следствие обнародовало видео, как судьи пересчитывают деньги, полученные в качестве взятки.