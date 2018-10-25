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Студенты готовятся к экзаменам на скамейке в парке - Кишинев, центр.

В Приднестровье появились новые стипендиаты мэра города Москвы

© Sputnik / Валерий Шустов
Общество
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На попечительском совете были рассмотрены все кандидатуры студентов, за которые ходатайствовали различные ВУЗы Приднестровья на предмет получения известной стипендии.

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Еще пять приднестровских студентов-соотечественников станут получателями стипендии мэра города Москвы. Новобранцы были утверждены на заседании попечительского совета.

"Среди новеньких - четыре студента из Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко и одна учащаяся высшего музыкального ВУЗа", - рассказала корреспонденту Sputnik председатель попечительского совета, а также руководитель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

Абитуриенты перед вступительным испытытниями
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Среди стипендиатов мэра Москвы в Приднестровье появился новобранец

Учеба на первом месте

Всего счастливых обладателей стипендии мэра Москвы - 11 человек. Каждый семестр попечительский совет рассматривает вопрос о продлении гранта, либо о включении нового стипендиата, если освобождается место.

В большинстве случаев студентам не продлевают материальную помощь, поскольку они завершили учебу, но в редких случаях стипендиата вычеркивают из списка из-за ухудшения успеваемости.

"Самая главная характеристика – это учеба. Если стипендиат не соответствует норме и снижает успеваемость, то тогда ученый совет ВУЗа представляет на рассмотрение нового кандидата. Каждый раз высшие учебные заведения дают характеристику и выписку оценок", - пояснила Кохтарева.

Утверждение стипендий мэра Москвы учащимся вузов Молдовы
© Sputnik / Николай Костыркин
Студенты из Молдовы получили стипендии мэра Москвы

Активность и материальное положение

При рассмотрении кандидатур учитываются также и другие факторы – то, что ребята из малообеспеченных семей, либо сироты, и их активное участие в общественной деятельности.

К примеру, две студентки из ПГУ, выбранные сейчас впервые на получение стипендии, работают в студенческой юридической консультации, оказывая помощь нуждающимся. А Андрей Яринич из Бендер, которому продлили право на получение гранта, - из семьи с трудным материальным положением, где одинокая мама и двое младших сестер-близняшек.

"Девочки поступили в ВУЗ в этом году. И теперь я одну взял на себя, а мама - другую сестричку", – рассказал он участникам попечительского совета.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)
© Sputnik / Ирина Ляхова
Что ожидает абитуриентов, желающих поступить в приднестровский ВУЗ

Уровень подготовки

На заседании присутствовала также советник департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Светлана Устинова. Она отметила высокий уровень подготовки приднестровских студентов.

"Университеты, где обучается ваша молодежь, ваши студенты, дают очень хорошие характеристики на них", — сказал представитель правительства Москвы.

Программа реализуется для студентов-соотечественников в разных странах СНГ и Прибалтики Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. В Приднестровье она действует уже 10 лет, и за это время получили право на стипендию более 80 приднестровских ребят.

Стипендия выдается на семестр. Размер ее составляет 13 500 российских рублей.

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Теги:
Приднестровье, "Стипендии Мэра Москвы", стипендии мэра Москвы, стипендиаты, стипендия
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