Правительство выплатит компенсации ряду ветеранов вооруженных конфликтов

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Одиннадцать граждан Молдовы из нескольких районов страны получат денежную помощь от правительства. Им будет выплачена компенсация за проведенное строительство или покупку жилья.
Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
Среди получателей — участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, три ветерана войны в Афганистане, семь участников конфликта на Днестре. Для выплаты им компенсаций из госбюджета будет выделено 492 тысячи леев.
Компенсация за строительство, реконструкцию или покупку жилья предоставляется ежегодно лицам, пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов и их семьям, жертвам чернобыльской катастрофы и ветеранам войны. В 2018 году на эти пособия государство выделило 8,5 миллиона леев.
К настоящему моменту выделено более двух миллионов леев.
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