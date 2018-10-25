Правительство выплатит компенсации ряду ветеранов вооруженных конфликтов

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Одиннадцать граждан Молдовы из нескольких районов страны получат денежную помощь от правительства. Им будет выплачена компенсация за проведенное строительство или покупку жилья.

© Sputnik / Александр Кондратюк Все учителя и воспитатели в Молдове получат компенсации

Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Среди получателей — участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, три ветерана войны в Афганистане, семь участников конфликта на Днестре. Для выплаты им компенсаций из госбюджета будет выделено 492 тысячи леев.

Компенсация за строительство, реконструкцию или покупку жилья предоставляется ежегодно лицам, пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов и их семьям, жертвам чернобыльской катастрофы и ветеранам войны. В 2018 году на эти пособия государство выделило 8,5 миллиона леев.

К настоящему моменту выделено более двух миллионов леев.