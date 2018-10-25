Бэсеску и гражданство Молдовы: что решит Высшая судебная палата

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Интрига сохраняется: вернет ли себе экс-президент Румынии Траян Бэсеску молдавское гражданство. Высшая судебная палата рассмотрит 7 ноября обращение адвокатов бывшего румынского лидера, которые опротестовали решение первых двух инстанций.

© AFP 2018 / GEORGES GOBET Бэсеску получил "хук" от молдавских судей

Кто решит судьбу Бэсеску?

На заседании в среду, 24 октября, судьи приняли решение рассмотреть кассационную жалобу 7 ноября, в 10.00.

По обращению адвокатов Бэсеску выскажется судейская коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам ВСП – Елена Коваленко, Юрие Дьякону и Ион Стурзу.

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Почему Бэсеску лишили гражданства Молдовы?

Как ранее заявлял представитель президента Молдовы Максим Лебединский, Бэсеску сознательно не сообщил властям республики о том, что находился под следствием в момент подачи и рассмотрения заявки на получение гражданства. Надо понимать, что факт нахождения под следствием — это категорический запрет на выдачу гражданства республики. Исходя из этого и был издан декрет президента об отзыве у бывшего лидера Румынии гражданства Молдовы.

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Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.

Щедрый Тимофти и позиция суда

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. Бывший румынский лидер обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона 26 января прошлого года. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева. В конце января этого года суд сектора Центр отклонил гражданский иск Бэсеску против Додона. Судьи Апелляционной палаты 10 мая также отклонили иск Бэсеску против Додона, оставив в силе решение первой инстанции. Однако адвокаты не согласились с этим вердиктом, обратившись в ВСП.

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Теперь окончательный вердикт по поводу возвращения молдавского гражданства экс-президенту Румынии вынесет ВСП.