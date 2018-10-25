Чем занимаются молдавские депутаты прямо на заседании парламента - фото

Фотофакт: то, за чем застал спикер парламента Молдовы некоторых депутатов, вывело его из себя.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду отчитал депутатов на заседании в четверг. Поводом для этого стало невнимание со стороны некоторых законодателей к происходящему в зале, а между тем на голосование во втором чтении поставили вопрос о поправках в Уголовный кодекс республики. Канду попросил депутатов занять свои места и быть готовыми к подсчету голосов, но не все законодатели прислушались к его словам. Спикеру парламента пришлось сделать персональное замечание своему коллеге по фракции Демпартии Еуджению Никифорчуку, который неспешно прогуливался по залу, разговаривая по телефону.

"Вероятно, надо запретить мобильные телефоны в зале заседаний. Прошу всех занять свои места. Господин Никифорчук… Господин Никифорчук, надо отключать телефон и оставлять за пределами зала заседаний. Займите место", — сказал Канду.

В этот момент внимание Никифорчука помимо спикера парламента пытался привлечь другой демократ Константин Цуцу, который по-борцовски схватил за руку говорившего по телефону и указал на раздраженного председателя собрания.

© Photo : Print Screen Депутаты на заседании парламента Молдовы: Еуджениу Никифорчук разговаривает по телефону

Ничто человеческое не чуждо нашим депутатам… Но, наверное, им следует помнить о своем служебном долге.