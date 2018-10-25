Визит Патриарха Кирилла в Молдову перенесен

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.
"Провел телефонный разговор с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Митрополитом Волоколамским Илларионом, который сообщил о том, что принято решение перенести пастырский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Республику Молдова на более поздний срок", — сообщил Додон на своей странице в Facebook.
По словам президента, новые сроки визита будут обсуждены с Его Святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита молдавского лидера в Российскую Федерацию.
Епископ сорокский Иоан Мошнягуцул в комментарии Sputnik подтвердил перенос визита, а также отметил, что причины этого решения пока неизвестны.
Ранее молдавский лидер заявлял, что программа пасторского визита главы РПЦ в Молдову сократилась с четырех до двух дней. Визит Предстоятеля Русской православной церкви ожидался 27 и 28 числа и включал посещение Кишинева, Комрата и Бельц.
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