Визит Патриарха Кирилла в Молдову перенесен

О точных сроках визита в Молдову Патриарха Кирилла пока не сообщается.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.

"Провел телефонный разговор с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Митрополитом Волоколамским Илларионом, который сообщил о том, что принято решение перенести пастырский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Республику Молдова на более поздний срок", — сообщил Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, новые сроки визита будут обсуждены с Его Святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита молдавского лидера в Российскую Федерацию.

Епископ сорокский Иоан Мошнягуцул в комментарии Sputnik подтвердил перенос визита, а также отметил, что причины этого решения пока неизвестны.

Ранее молдавский лидер заявлял, что программа пасторского визита главы РПЦ в Молдову сократилась с четырех до двух дней. Визит Предстоятеля Русской православной церкви ожидался 27 и 28 числа и включал посещение Кишинева, Комрата и Бельц.