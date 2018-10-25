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Вооруженное преступление

"Бригада" из Хынчешт: банда друзей детства наводила ужас на Рублевку

CC0 / Pixabay / LeoFra
Общество
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Налетчики дерзко врывались по ночам в элитные коттеджи: хозяев пытками заставляли отдать драгоценности и деньги, но детей не трогали никогда.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Эта история могла бы остаться всего лишь эпизодом из криминальной жизни Москвы, если бы не характер банды, которая несколько лет терроризировала богатых жителей знаменитой "Рублевки". Все разбойники оказались... друзьями детства, родом из села Бэлчана Хынчештского района.

В московской прессе их уже сравнили с героями фильма "Одиннадцать друзей Оушена". Правда, в отличие от киношных персонажей, молдавские бандиты — совсем не благородные и абсолютно не милые. Хотя свои принципы у них были.

Одно из крупнейших дел в криминальной истории

Это дело уже называют одним из крупнейших в истории не только криминальной России, но и в мировой практике. Конечно, есть банды и пострашнее и намного масштабнее. По сравнению с мексиканскими наркокартелями, японскими якудза или сицилийской мафией банда уроженцев Хынчештского района смотрится бледно.

Небоскребы делового центра Москва-сити. Слева: высотное здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Alexander Vilf
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Однако дело меняется, если учесть, сколько сил полиция разных стран бросила на ликвидацию этой преступной группировки. Они часто навещали страны Европейского союза, чтобы "залечь на дно" или со вкусом потратить награбленные деньги.

Главарем банды был Николай Гросу (фамилия изменена), который коноводил в компании еще в те времена, когда мальчишки носились по родному селу в поисках развлечений. Именно он сколотил шайку, одного за другим "вытягивая" друзей детства из Молдовы в Москву — город возможностей.

К тому времени у Николая уже была богатая криминальная биография. Он успел натворить дел сразу в нескольких странах ЕС — за совершенные преступления его разыскивала полиция Австрии, Румынии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Не стрельбой, а умением

За восемь лет, с 2008 по 2016 год, банда совершила более двадцати налетов на элитные особняки в Подмосковье, и проверяется их причастность еще к десяткам преступлений.

За эти годы бандиты отточили свою тактику до совершенства, а их техническое оснащение поразило даже видавших виды следователей. Их даже сравнивали по уровню организации и криминального мастерства с опытной диверсионно-разведывательной группой.

Человек в маске. Архивное фото
CC BY 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / Balaclava 3 hole black
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Следователи не исключают, что разбойники получали профессиональные консультации у людей, которые хорошо знакомы с тактикой спецслужб — настолько необычными методами они "выбивали" у своих жертв добро.

Оружия у банды было не так много, по сравнению с куда менее знаменитыми группировками. Серьезного сопротивления потерпевших они не встречали, а с другими бандгруппами им удавалось "разойтись" мирно.

В материалах следствия упоминаются револьвер "Смит-и-Вессон", чешский пистолет "Ческа Збройовка CZ-27 с глушителем, и сигнальный пистолетом МР-371, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Плюс груда травматических пистолетов.

Брали они не оружием, а умением.

Как банда грабила роскошные особняки

Грабила банда в основном особняки в элитных поселках Одинцовского района, на Рублевском шоссе, под Красногорском и в Новой Москве.

Все начиналось с разведки, которую облегчала обширная сеть информаторов. Наметив жертву, налетчики долго следили за ничего не подозревающими людьми, выясняя о них все до мельчайших подробностей.

Роли в банде были тщательно распределены. Одни отвечали за навигацию, логистику, видеонаблюдение и системы связи. Другие специализировались на взломе дверей и замков. Третьи отвечали за "воздействие" на жертв ограбления.

Пистолет
CC0 / Pixabay / zgmorris13
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Грабители не забирались в пустые дома. Наоборот, они врывались в дома ночью. С помощью лестниц отработанно перебирались через высокую ограду. Быстро вскрывали окна, проникали внутрь, вытаскивали хозяев из постелей и побоями заставляли их отключить сигнализацию.

Затем начиналась "работа" с жертвами. Их связывали, пытали утюгом, как в 90-е годы, заставляли назвать коды сейфов и показать тайники с деньгами и драгоценностями. "Работали" неторопливо, профессионально отбирали все, что можно было дорого продать — часы, ценные подарки, антиквариат и живопись, дорогую одежду от кутюр.

Однако были у них и свои принципы. Они никогда не трогали малолетних детей и не использовали их, чтобы заставить родителей выдать ценности. Более того, если дети спали, то грабители старались их не будить. А если просыпались, то им не давали смотреть на жестокие сцены допроса родителей.

Следы заметали профессионально и грамотно

Во время ограбления все участники налета были в масках, перчатках и неприметной одежде. Все это сжигалось после каждого ограбления. Разговаривали между собой кодом. Часто имитировали кавказский акцент, чтобы сбить со следа полицию.

В составе банды был и человек, который профессионально допрашивал жертв, оказывал психологическое воздействие, если связанный человек упорствовал. Хозяина одного из роскошных домов держали в подвале два дня, непрерывно допрашивая — грабители точно знали, что его в это время никто не будет искать.

Банкомат
© AFP 2018 / PHILIPPE HUGUEN
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Забрав ценности, бандиты немедленно покидали район ограбления на двух машинах Honda Accord и Mazda 6. Водителей набирали из граждан России, чтобы при возможной проверке на дорогах не было сложностей.

Награбленное прятали в тайниках — чтобы "отлежалось", а сами тут же уезжали за границу.

После каждого ограбления главари бандитов устраивали "разбор полетов" — обсуждая просчеты и неточности в своих действиях.

Жизнь бандитам облегчал тот факт, что далеко не все из жертв подавали заявления в полицию. А многие из тех, кто все же обращался к правоохранителям, умалчивали о похищенном. Ведь в полиции могли возникнуть вопросы, откуда у скромного чиновника бриллиантовые украшения для жены и пачки долларов в сейфе.

Как ниточке не виться, а концу быть

Налетчиков взяли в 2016 году, а до этого следователи провели огромную работу. О многом говорит тот факт, что материалы следствия заняли 80 томов.

Большинство обвиняемых пока не сознаются в своих преступлениях и не признают вину. Всем им грозят огромные сроки — до 15 лет лишения свободы.

В родном селе главарей бандгруппы предпочитают о своих "знаменитых" односельчанах стараются не говорить. Все они тесно связаны с криминальными авторитетами в самой Молдове, а значит лучше помалкивать, считают местные жители.

По материалам из открытых источников.

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Теги:
полиция, криминал
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